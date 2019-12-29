ABD’liler düzenli esrar kullanımında hızlı yükseliyor

29.12.2019 00:43 - Güncelleme: 29.12.2019 00:43

Addiction adlı bilimsel yayında yayımlanan makaleye göre, araştırmacılar 2005 ile 2017 arasında 12 yaş ve üstü 729 bin kişiden elde ettikleri verileri inceledi. Bu veriler arasında daha önceki aylarda bu kişilerin esrar kullanıp kullanmadığı ayrıca bir önceki yıl boyunca depresyona girip girmedikleri de yer aldı. Araştırmanın son yılında (2017) depresyonda olan kişilerin yüzde 19’unun en az bir kez esrar kullandığı belirtirken yakın zamanda depresyona girmeyen kişilerde en az bir kez esrar kullanma oranı yüzde 8,7 çıktı. 2005’teyse depresyonda olan kişilerin yüzde 10,2’si en az bir kez esrar kullandığını açıklarken depresyona girmeyen kişilerde en az bir kez esrar kullanma oranı yüzde 5,7 olarak tespit edildi.