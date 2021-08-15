AA 15 Ağustos 2021 Pazar 11:29 - Güncelleme: 15 Ağustos 2021 Pazar 11:39

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın her yönden başkent Kabil'e girmeye başladığını açıkladı. ABD ordusu Afganistan'ın başkenti Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye ediyor.

DIŞİŞLERİ KABİL'DEKİ TÜRKLERİ UYARDI! ACİL BİLGİ VERİN



Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Afganistan'dan ayrılma talebinde bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ile iletişime geçerek ivedilikle bilgi vermeleri çağrısında bulundu.



Elçiliğin numarası "+93 79 782 82 83" olarak paylaşıldı.

TALİBAN TÜM SINIR KAPILARININ VE KABİL DIŞINDA TÜM BÜYÜK VİLAYET MERKEZLERİNİN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRDİ

Yerel kaynaklar, Taliban'ın ülkedeki tüm sınır kapılarının kontrolünü ele geçirdiğini ve Kabil'deki havaalanının Afganistan'dan tek çıkış yolu olarak kaldığını açıkladı.

Bu arada ABD ordusunun Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye ettiği belirtildi.

Bölgedeki AA muhabiri, Amerikan askerlerin, ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'ni tahliye etmeye başladığını aktardı.

TALİBAN MİLİTANLARI KABİL'İN KENAR MAHALLERİNE GİRDİ

Taliban militanlarının, Kabil'in merkezine 8 kilometre uzaklıktaki sanayi bölgesi Bagrami'ye ve 5 kilometre uzaklıktaki Deşt-i Berçi'ye girdiğini aktardı.

Kabil'in merkezinde gergin bekleyişin sürdüğü ve kaosun hakim olduğu gözlendi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başkent Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceklerini duyurdu.

Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıkladı.

ABD'NİN KABİL ELÇİLİĞİ: ABD VATANDAŞLARI RİSKE ATILIRSA HIZLA YANIT VERİLECEK

ABD'nin Kabil'deki büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Taliban'a, ABD personelini veya misyonumuzu riske atacak herhangi bir eylem sonucu, Savunma Bakanlığı'nın hızlı ve güçlü yanıt vereceğini ilettik. Bakan Blinken, daha fazla kan dökülmesini önlemek ve Afganistan için siyasi bir çözüm arayışında olan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, diğer Afgan liderler ve bölgesel paydaşlarla temasa geçecek" denildi.

ABD KABİL'DEKİ BÜYÜKELÇİLİĞİNİ TAHLİYE ETMEYE BAŞLADI

Afganistan'daki 34 vilayetin 24'ünün başkentinde, kontrol Taliban'a geçti. Reuters haber ajansında yer alan habere göre ABD ise Kabil büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı.

ABD İLE İŞ BİRLİĞİ YAPAN AFGANLAR DA TAHLİYE EDİLECEK

Elçilikten yapılan açıklamada, bölgeye 5 bin ABD askerinin gönderileceği ve ABD'ye yardım eden ve Taliban nedeniyle risk altında olan Afganların da tahliye edileceği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diplomatik, askeri ve istihbarat ekiplerimizin tavsiyelerine dayanarak Başkan Joe Biden, ABD Büyükelçiliği ve diğer müttefik personelinin düzenli ve güvenli bir şekilde geri çekilmesini sağlamak için yaklaşık 5 bin ABD askerinin konuşlandırılmasına izin verdi. Biden, görevimiz sırasında bize yardım eden ve Taliban ilerleyişinden dolayı özel risk altında bulunan Afganların da tahliyesine izin verdi."