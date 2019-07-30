İki ülke sınırı tahterevalli ile birleşti, 10 yıllık hayal gerçek oldu

ABD-Meksika sınırında 10 yıllık hayal gerçek oldu! Çocuklar böyle eğlendi Kaliforniyalı iki profesör, ABD ile Meksika sınırına, bir tahterevalli kurarak iki ülkeyi birleştirdi. 10 yıllık bir geçmişi olduğu öğrenilen bu projede, sınırın her iki tarafındaki çocuklar birlikte oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.