İki ülke sınırı tahterevalli ile birleşti, 10 yıllık hayal gerçek oldu

ABD-Meksika sınırında 10 yıllık hayal gerçek oldu! Çocuklar böyle eğlendi
Kaliforniyalı iki profesör, ABD ile Meksika sınırına, bir tahterevalli kurarak iki ülkeyi birleştirdi. 10 yıllık bir geçmişi olduğu öğrenilen bu projede, sınırın her iki tarafındaki çocuklar birlikte oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.
- TM Dijital Haber Merkezi
ABD ile Meksika arasındaki sınır, Kaliforniyalı iki profesörün kurduğu tahterevalli ile birbirine bağlandı. Sınırın iki tarafındaki çocuklar, birlikte oyun oynayarak keyifli vakit geçirdi.
Söz konusu projenin, Kaliforniya Üniversitesi’nde mimarlık profesörü olan Ronald Rael ile San Jose Eyalet Üniversitesi’nde tasarım alanında doçentliği bulunan Virginia San Fratello’nun 2009 yılında ABD ile Meksika arasında kurmayı tasarladıkları “Tahterevalli Duvar” fikri ışığında hayata geçirildiği aktarıldı.
ABD ile Meksika arasındaki sınır, Kaliforniyalı iki profesörün kurduğu tahterevalli ile birbirine bağlandı. Sınırın iki tarafındaki çocuklar, birlikte oyun oynayarak keyifli vakit geçirdi.
Söz konusu projenin, Kaliforniya Üniversitesi’nde mimarlık profesörü olan Ronald Rael ile San Jose Eyalet Üniversitesi’nde tasarım alanında doçentliği bulunan Virginia San Fratello’nun 2009 yılında ABD ile Meksika arasında kurmayı tasarladıkları “Tahterevalli Duvar” fikri ışığında hayata geçirildiği aktarıldı.
Tahterevalli Duvar, ABD gündeminde geniş yer tutan göçmenlik meselesinin şiddetle tartışıldığı bir dönemde hayata geçirildi. İki ülke sınırına dev bir duvar inşa etmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlerin ülkeye alınmamasına ilişkin ABD kurumlarına çağrıda bulunmuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.