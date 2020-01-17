ABD askerleriyle ilgili gerçek günler sonra ortaya çıktı

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Dünya

ABD'nin 11 askerinin İran saldırısında beyin sarsıntısı geçirdiği ortaya çıktı

ABD’nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak’taki Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlediği füze saldırısında, beyin sarsıntısı belirtileri gösteren 11 askerin Almanya ve Kuveyt’teki askeri sağlık merkezlerine sevk edildiğini açıkladı.

AA17.01.2020  07:15 - Güncelleme: 17.01.2020  07:20

CENTCOM Sözcüsü Albay Bill Urban, “İran’ın 8 Ocak’ta el-Esed üssüne düzenlediği saldırıda herhangi bir ABD askeri ölmezken, birkaç asker patlamadan kaynaklı beyin sarsıntısı belirtileri üzerine tedavi altına alındı ve tedavileri sürmektedir.” ifadelerini kullandı. 

Prosedür olarak bir patlama bölgesinde bulunan askeri personelin beyin sarsıntısı ile ilgili olarak taramadan geçirildiğini ve uygun görüldüğünde bir üst sağlık merkezine gönderildiğini aktaran Urban, “Tedbir amaçlı olarak saldırıdan sonraki günlerde bazı askerler kontrol amaçlı olarak el-Esed üssünden Almanya’daki Landstuhl Bölge Sağlık Merkezine, bazıları ise Kuveyt’teki Kamp Arifjan Tesislerine nakledildi.” dedi. Askerlerin tedavilerinden sonra Irak’a döneceğini kaydeden Urban, “Şu ana kadar 8 Asker Landstuhl’a 3 asker ise Arifjan’a nakledildi.” bilgisini paylaştı. 

ABD'nin 3 Ocak’ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, İran da 8 Ocak’ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı el-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

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