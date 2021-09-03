ABD'nin 20 yıllık üssü Taliban'ın karargâhı oldu!

3 Eylül 2021 Cuma 08:19 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 08:19

Başkent Kabil'in yaklaşık 45 kilometre kuzeyinde yer alan üs, ülkedeki en büyük NATO üssüydü. Temmuzda boşaltılan üs ile ABD'nin çekilişi başladı.

Sabah'ın haberine göre; Büyük bir kasabayı andıran üste, askeri tesisler, yaşam alanları, hastane, alışveriş merkezleri ve spor tesislerine kadar her şey bulunuyor. Yaklaşık 30 bin ABD askerine ev sahipliği yapan üsten ABD askerleri çekilirken 3.5 milyona yakın eşyayı geride bıraktı.



Bunların arasında helikopterler, zırhlı araçlar ve gıda maddeleri gibi daha birçok malzeme bulunuyor. Bagram'da şimdi Taliban bayrağı dalgalanıyor. Binlerce Taliban askeri bulunuyor.



Askeri üste ABD'nin geride bıraktığı yüzlerce zırhlı askeri araç, askeri helikopter, çok sayıda ağır iş makineleri, otobüsler, pikaplar, itfaiye araçları ve çekiciler Taliban güçlerinin eline geçti.



'DİZ ÇÖKTÜRDÜK'

Bagram'a giren tüm kapıları tutan Taliban askerleri, içeriye sivil yabancıların girmesine izin vermiyor. Üste bulunan askerlerse uçak pisti üstünde zafer turları atmaya devam ediyor.

Taliban savaşçılarının Afganistan'da büyük bir zafer kazandığını söyleyen üste görevli Taliban komutanlarından biri, "Biz Amerika'ya diz çöktürdük. Amerikalıların işgaline son verdik. Topraklarımıza kavuştuk. 20 yıldır süren savaşta mücahitler galip çıktı. Amerika kaybetti, zafer mücahitlerin ve İslam'ın oldu. Bu toprak şehitlerin toprağı oldu" dedi. Taliban güçleri daha sonra üssün içinde topluca şükür namazı kıldı.



KENDİ ÜLKELERİNDE MÜLTECİLER

Taliban güçleri Afganistan'ın farklı noktalarında zafer turları atmaya devam ederken, Kâbil büyük bir göçmen sorunuyla boğuşuyor. Taliban'ın Afganistan içinde ilerlemesi ile farklı şehirlerden kaçıp Kâbil'e sığınan onbinlerce kişi Kabil'de parklarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Kâbil'in de Taliban kontrolü altına girmesiyle birlikte kendi ülkelerinde mülteci konumuna düşen insanlar kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Parkta yaşayan Muhammet Server Nebi, "Taliban'ın saldırıları başlayınca evimizi terk ederek Kâbil'e göç ettik." dedi.

