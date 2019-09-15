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ABD'nin 200 araçlık terör konvoyu sınırdan görüntülendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinden, Suriye'den Irak'a giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu görüntülendi.

  • DHA
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ABD'nin Suriye'den Irak'a gönderilen 200 araçlık konvoyu ,Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Irak yönünde gittiği belirlenen konvoyda kapalı TIR'lar, kamyonetler, zırhlı araçlar, midibüsler, jeneratörler ve akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Irak yönüne ilerleyen konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.

 

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