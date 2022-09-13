ABD'nin 3 eyaleti sandık başına gidiyor

Siyasi gözlemciler, ülkede son ön seçimlerin yapıldığı bu 3 eyaletten özellikle New Hampshire'de bugün çıkacak sonuçların, ABD Kongre'sindeki siyasi dengeleri etkileyebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Önceki seçimlerde olduğu gibi eski Başkan Donald Trump yanlısı Cumhuriyetçi adaylar, New Hampshire eyaletindeki seçimlerde de öne çıkıyor.

- NEW HAMPSHİRE'DA GÖZLER CUMHURİYETÇİ ADAYLARIN YARIŞINDA

New Hampshire'da Cumhuriyetçi adaylardan eyalet senatosu başkanı Chuck Morse, Trump'ın görüşlerini savunan emekli general Don Bolduc'a karşı bugün 8 Kasım'da partisinin ABD senatosu adayı olmak için yarışıyor.

Morse, başta New Hampshire Cumhuriyetçi Valisi Chris Sununu olmak üzere eyaletteki ana akım partililerin desteğini almış olsa da Bolduc'un muhafazakar kesimdeki Kovid-19 karşıtlığını, kampanyasında başarılı şekilde kullandığı kaydediliyor.

Bugün sandıktan çıkacak olan Cumhuriyetçi aday, 8 Kasım'daki ara seçimlerde eyaletin hali hazırdaki Demokrat Senatörü Maggie Hassan'a karşı mücadele edecek.

New Hampshire'da ayrıca Kongre'nin Temsilciler Meclisi kanadı için iki Trump yanlısı genç aday da bugün kozlarını paylaşacak.

Trump'ın 2016 başkanlık kampanyasında çalışmış 33 yaşındaki Matt Mowers, Trump yönetimi sırasında Beyaz Saray basın ofisinde görev yapan 25 yaşındaki Karoline Leavitt'e karşı sandığa gidiyor.

Cumhuriyetçi adaylardan kim kazanırsa Demokrat milletvekili Chris Pappas ile 8 Kasım'da sandıkta yarışacak.

Trump, New Hampshire'daki ön seçimlerde şu ana kadar hiçbir adaya açıktan destek vermemeyi tercih etti.

- RHODE ISLAND'TA DEMOKRAT ADAYLARIN YARIŞI İZLENİYOR

Rhode Island eyaletinde ise seçimler bugün çoğunlukla Demokrat partili adaylar arasında çekişmeli geçecek.

2001'den beri eyaleti temsil eden Demokrat milletvekili Jim Langevin'in bu yıl emekliye ayrılacağını açıklamasıyla, ondan boşalacak Temsilciler Meclisi koltuğu için 6 Demokrat aday adayı sandığa gidiyor.

8 Kasım'da Temsilciler Meclisi için yarışacak Cumhuriyetçi parti adayı Allan Fung'un ise ön seçimde kendi partisi içinden rakibi bulunmuyor.

Rhode Island Valiliği için de eski vali Gina Raimondo'nun Biden yönetiminde Ticaret Bakanı olarak atanmasından sonra yerine geçen yardımcısı Demokrat Dan McKee'ye karşı kendi partisinden dört rakip bulunuyor.

Cumhuriyetçi partiden ise New Hampshire valiliği için sadece iki aday yarışıyor. Demokrat ağırlıklı olduğu bilinen eyalette Cumhuriyetçi adayların 8 Kasım'da kazanma ihtimaline düşük gözle bakılıyor.

Bugün ön seçimlerin yapıldığı diğer bir eyalet, ABD Başkanı Joe Biden'ın doğum yeri olan Delaware'de ise valilik veya Kongre için herhangi bir yarış bulunmazken, adaylar eyalet ve yerel düzeydeki pozisyonlar için sandığa gidiyor.

- ARA SEÇİMLERDE TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYELERİNİN TAMAMI SANDIĞA GİDİYOR

Amerikalılar, 8 Kasım 2022'deki ara seçimlerde, Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Altı yıllığına seçilen Kongrenin 100 üyeli Senato kanadı üyelerinin de üçte biri her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

Seçimler öncesi aday adayı olan kişiler, bulundukları bölgelerde ön seçimlere girerek kendi partisinden diğer adayları geride bırakıyor ve rakip parti adayı ile sandıkta yarışmak üzere oy pusulasına giriyor.