ABD'nin açıklaması petrol fiyatlarını düşürdü

ABD'li dört kaynak, Beyaz Saray'ın stratejik rezervlerden 180 milyon varile kadar petrolü, önümüzdeki birkaç ay boyunca piyasaya satmayı değerlendirdiğini söyledi.

Yeni Zelanda Enerji Bakanlığı sözcüsü de Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üye ülke temsilcilerinin Cuma günü TSİ 1500'te toplanacağını ve rezervlerden eşgüdümlü satış başlatma konusunda karar alacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden ise Rusya'nın Ukrayna işgali ardından yükselişini artıran akaryakıt fiyatlarını düşürecek tedbirleri bugün açıklayacak.

Brent ham petrolünün Haziran vadeli fiyatları rezerv satışlarıyla piyasaya müdahale edileceği beklentisiyle %5'in üzerinde gerileyerek 105.1 dolara kadar geriledi.