ABD'nin Afgan mülteciler için Somaliland'la görüştüğü iddia edildi

AA 3 Eylül 2021 Cuma 11:51 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 11:52

Hiiraan Online'ın haberine göre, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı Liban Yusuf Osman, Somaliland'ın Afgan mülteciler için ABD ve diğer uluslararası ajanslarla görüştüğünü söyledi.

ABD ve diğer ajanların yaptığı talebi düşündüklerini belirten Osman, "Şu anda durumu değerlendiriyoruz eğer tatmin olursak bunun bir parçası olacağız." diye konuştu.

Afrika'da daha önce Uganda, 17 Ağustos'ta ABD'nin talebi üzerine 2 bin Afgan mülteciyi ülkesine geçici kabul edeceğini duyurmuştu. 50 kişilik ilk Afgan mülteci kafilesi, 25 Ağustos'ta Kampala'ya ulaşmıştı.