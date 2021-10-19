ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad istifa etti

AA 19 Ekim 2021 Salı 07:02 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 07:02

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad görevinden ayrılıyor. Amerikan halkına onlarca yıllık hizmeti için minnettarlığımı sunuyorum. Daha önce Özel Temsilci Yardımcısı olarak görev yapan Thomas West, Afganistan Özel Temsilcisi olacak." ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Joe Biden'ın Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde ulusal güvenlik ekibinde yer alan West'in Afganistan'la ilgili diplomatik çabalara öncülük edeceğini belirten Blinken, "Özel Temsilci West, diplomatik çabalara öncülük edecek, Güney ve Orta Asya İşleri Bürosunda Bakan ve Bakan Yardımcısına tavsiyelerde bulunacak." değerlendirmesinde bulundu.



Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından Afganistan Özel Temsilciliğine getirilen Halilzad, ABD'nin Taliban'la müzakerelerinde önemli rol oynamıştı.