14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,1806
  • 5,9394
  • 219.986
  • 104.074
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin Afganistan raporu ülkedeki çıkmazı ortaya koydu

ABD yönetimi Afganistan'da Taliban'la barış görüşmelerine devam ederken, Afganistan'ın İnşası Özel Başmüfettişliğinin (SIGAR) Amerikan Kongresi'ne sunduğu Afganistan raporunda, ABD hava saldırılarının artmasına rağmen, sahadaki durumun değişmediği ortaya çıktı.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Afganistan'daki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmeler içeren "Afganistan'ın İnşası Özel Başmüfettişlik Raporu" Amerikan Kongresi'ne sunuldu.

SIGAR raporunda, geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Güney Asya Stratejisi kapsamında, Afganistan'a yapılan yığınak ve operasyonlardaki ivmenin sahada çok az etki gösterdiği tespit edildi. 

Raporda, Afgan hükümetinin geçen yıl ülkedeki ilçelerin 56'sını kontrol altında tutarken, bu yıl ise bu oranın yüzde 54'de düştüğü belirtiliyor.

Diğer taraftan Taliban'ın ise kontrol ettiği alanların yüzde 14'ten 12'ye düştüğü kaydedilen raporda, Afgan yönetimi ile Taliban arasında el değiştiren çekişme alanları oranının ise yüzde 30'dan yüzde 34'e yükseldiği ortaya çıktı.

Raporda ayrıca Afgan kuvvetlerine destek olarak ABD uçaklarının 2017 yılında 4 bin 361 bomba atarken, 2018 yılının 11 aylık bölümünde Afganistan'da bu rakamın 6 bin 823'e çıktığı bilgisine yer verildi ve buna rağmen Afgan hükümetinin kontrol alanını genişletemediğine işaret edildi.

Raporda ayrıca Afgan ordusu ve polis teşkilatı personel sayısının 312 binden 308'e düştüğü ve bu kuvvetin eğitimi, teçhizat ve ücretlerinin maliyetinin ABD'ye yıllık 4 milyar dolara mal olduğu vurgulandı. 

ABD'nin, Afganistan'da 14 bin askeri bulunurken, Trump yönetiminin bu sayıyı azaltacağı tartışılıyor.

Afgan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'nda 2014 Eylül ayından bu yana 45 bin Afgan askerinin öldüğününü açıklamıştı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats'ın Senato İstihbarat Komitesi'ne sunduğu raporunda, 2019 yılında Afgan kuvvetleri ile Taliban arasında herhangi bir stratejik üstünlüğün sağlanabileceğinin öngörülmediği ifade edilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) her ne kadar Afganistan'da belirli bir ivme sağlandığını iddia etse de Trump'ın savaşı devam ettirmenin mantıklı olmadığını düşündüğü belirtiliyor.

Trump'ın bu yüzden Afganistan Özel Temsilcisi olarak atadığı Zalmay Halilzad'ın Talibanla görüşmeler yürütmesine sıcak baktığı vurgulanıyor.

Halilzad, geçtiğimiz günlerde ABD ile Taliban'ın barış için bir çerçeve üzerinde prensipte anlaştıklarını aktarmıştı.

CHP´li üye derdini Mevlüt Uysal´a anlattı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Lübnan'da hükümet kuruldu

Lübnan'da hükümet kuruldu

Hafta sonları nöbetçi noterler hizmet verecek

Hafta sonları nöbetçi noterler hizmet verecek

VakıfBank Kültür Yayınları'ndan bir ilk: Türkçesi yayımlandı

VakıfBank Kültür Yayınları'ndan bir ilk: Türkçesi yayımlandı

Cep telefonunda 12 aylık taksit süresi uzatıldı

Cep telefonunda 12 aylık taksit süresi uzatıldı

Venezuela'da Guaido'nun evine baskın iddiası

Venezuela'da Guaido'nun evine baskın iddiası

FETÖ'nün sözde Azerbaycan sorumlusu tutuklandı

FETÖ'nün sözde Azerbaycan sorumlusu tutuklandı

BAE'li Bakan'dan haddi aşan Türkiye açıklaması

BAE'li Bakan'dan haddi aşan Türkiye açıklaması

Fransa'da eylemcilere ceza geliyor

Fransa'da eylemcilere ceza geliyor
 

POPÜLER HABERLER

Petrol zengini Suriye´de dram

Petrol zengini Suriye´de dram

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en iyi statları listesine Türk damgası!

Dünyanın en iyi statları listesine Türk damgası!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA