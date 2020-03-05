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Dünya

ABD'nin Afganistan Temsilcisi Halilzad: Taliban'ın şiddeti artırması barış anlaşmasını etkiler

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban'ın Afganistan'da şiddeti artırmasının barış anlaşmasını etkileyeceğini söyledi.

AA05 Mart 2020 Perşembe 17:30 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 17:31

Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD-Taliban arasındaki barış anlaşmasının, Afganlar arası müzakerelerin önünün açılmasına zemin hazırlamak için yapıldığını belirtti.

ABD'nin Taliban ile imzaladığı barış anlaşmasına uyacağını ifade eden Halilzad, 'Taliban'ın Afganistan'da tekrar şiddeti artırması doğrudan barış anlaşmasını etkiler ve Taliban derhal şiddeti durdurmalı.' ifadesini kullandı.

Zalmay Halilzad, Taliban'ın şiddeti azaltarak esir takası konusunda görüşmeler yürütmesi gerektiğini kaydetti.

Halilzad, mevcut zorlukların Afganlar arası müzakere yoluyla çözme kavuşturmak için birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı.

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