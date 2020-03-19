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Dünya

ABD'nin Afganistan Temsilcisi: Taliban mahkumları zamanında serbest bırakılmalı

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Afganistan hapishanelerindeki Taliban mahkumlarının zamanında serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

AA19 Mart 2020 Perşembe 15:09 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 15:09
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Halilzad, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Taliban ve Afgan hükümetince bir heyetin, mahkumların en kısa zamanda serbest bırakılmaları için ortak çalışma yürütmesi gerektiğini ifade etti.

ABD-Taliban barış anlaşmasının imzalanmasından bugüne kadar hiçbir mahkumun serbest bırakılmadığını bildiren Halilzad, "Taliban mahkumları zamanında serbest bırakılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Halilzad, Taliban'ın, serbest bırakılan üyelerinin tekrar savaşmayacağı konusunda taahhüdünün bulunduğunu kaydetti.

Tüm tarafların kışkırtıcı açıklamalar yapmamasını istediklerini aktaran Halilzad, Taliban'ın verdiği sözleri yerine getirmediği takdirde barış sürecinin sağlıklı ilerlemeyeceğinin altını çizdi.

Halilzad, Afganların ülkede yaşanan siyasi krizi el ele vererek beraber çözmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kararıyla 14 Mart'tan itibaren 1500, Afganlar arası müzakerelerin başlamasıyla da, her iki haftada bir 500 olmak üzere, toplamda 5 bin mahkumun serbest bırakılması takvime bağlanmıştı. 

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