'ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin güvenliğe etkisi olmaz'

Çahansuri'nin yaptığı yazılı açıklamada, Afgan güvenlik güçlerinin 4 buçuk sene önce yabancı güçlerden ülke güvenliğinin sorumluluğunu aldığı belirtildi.

Yabancı güçlerin yıllardır Afgan güvenlik birimlerine eğitim verdiği ve danışmanlık yaptığı anımsatılan açıklamada, bu nedenle yabancı ülke birliklerinin çekilmesinin güvenliğe herhangi bir etkisinin olmayacağı vurgulandı.

Açıklamada, Afgan yönetimi ve milletinin nihai hedefinin, güvenlik güçlerinin kendi ayakları üzerinde durması, topraklarını savunabilmesi olduğunun altı çizildi.

Savunma ve güvenlik birimlerinin gün geçtikçe daha da güçlendiğine işaret edilen açıklamada, terörle mücadelede gösterilen başarının da bunun ispatı olduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin ardından Afganistan'dan da 7 binden fazla Amerikan askerini çekeceği iddia edilmişti.

ABD basınının ismi belirtilmeyen yetkililere dayandırdığı haberlerinde, Trump'ın Afganistan'daki ABD askerlerinin yaklaşık yarısını çekeceği ileri sürülmüştü.ABD'nin şu anda Afganistan'da 14 binden fazla askeri bulunuyor.