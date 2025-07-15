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Dünya

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barracak: Süveyda'daki çatışmalar tüm taraflar için endişe verici

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Süveyda'da iki gün önce Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından başlayan çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Barrack, 'Süveyda'daki son çatışmalar tüm taraflar için endişe verici ve Dürzi, Bedevi aşiretleri, Suriye hükümeti ve İsrail güçleri için barışçıl ve kapsayıcı bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz' dedi.

HABER MERKEZİ15 Temmuz 2025 Salı 20:11 - Güncelleme:
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barracak: Süveyda'daki çatışmalar tüm taraflar için endişe verici
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Süveyda'da iki gün önce Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Çatışmalara ilişkin açıklama yapan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Suriye'deki tüm kesimlerle, sakin ve üretken bir entegrasyon görüşmelerine doğru ilerlemek için aktif olarak çalıştıklarını dile getirdi.

Barrack açıklamasında, "Süveyda'daki son çatışmalar tüm taraflar için endişe verici ve Dürzi, Bedevi aşiretleri, Suriye hükümeti ve İsrail güçleri için barışçıl ve kapsayıcı bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Yanlış yönlendirme, kafa karışıklığı ve yetersiz iletişim, her iki tarafın çıkarlarının barışçıl ve düşünceli bir şekilde bütünleşmesini sağlamanın önündeki en büyük engeldir. Sakinlik ve entegrasyona doğru ilerlemek için tüm taraflarla doğrudan, aktif ve üretken görüşmeler yürütüyoruz" dedi.

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