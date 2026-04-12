ABD'nin aşırı talepleri anlaşmayı çıkmaza soktu! İran: Güvensizlik görüşmelere gölge düşürdü

İran devlet televizyonu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen İran-ABD görüşmelerinin sona erdiğini duyurdu.

İslamabad'da yaklaşık 21 saat süren ABD-İran müzakerelerinin özellikle Hürmüz Boğazı meselesi ve nükleer materyallerin ülke dışına çıkarılması gibi konularda anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

İran heyetinin, çeşitli girişimlerle ABD tarafını ortak bir çerçeveye yönlendirmeye çalıştığı öne sürülürken, ABD tarafının aşırı taleplerinin ortak bir çerçeve ve anlaşmanın oluşmasını engellediği iddia edildi.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İslamabad'da gerçekleştirilen ABD-İran dolaylı görüşmelerini değerlendirdi.

Bekayi, "Bu görüşmeler, ABD ve İsrail'in 9 ay içerisinde ikinci kez giriştikleri ve 40 gün süren bir savaşın ardından, sadece güvensizlik değil, kuşku ve şüphenin hakim olduğu bir atmosferde yapıldı. Bu nedenle tek bir toplantıda anlaşmaya varılmaması doğaldır. Zaten kimsenin böyle bir beklentisi de yoktu." dedi.

İranlı sözcü, anlaşmaya varılamamasındaki diğer bir sebebin, kendine özgü zorlukları bulunan Hürmüz Boğazı ve bölge konularının bu müzakerelere ilave edilmesiyle görüşmelerin daha karmaşık hale gelmesi olduğunu kaydetti. Bekayi, görüşmelerin devam edip etmeyeceğine ilişkin açıklama yapmadı.

Öte yandan Mehr Haber Ajansı, İran heyetinin Pakistan'dan ayrıldığını duyurdu.

İŞTE ABD/İSRAİL İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İslamabad'daki görüşmelerin 40 günlük bir savaşın ardından ABD'ye duyulan güvensizlik atmosferinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu nedenle tek bir toplantıda anlaşmaya varılmaması doğaldır. Zaten kimsenin böyle bir beklentisi de yoktu." dedi.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeve ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürüldü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İslamabad'daki müzakerelerin neticeye ulaşmasının ABD'nin "aşırı talepler" ve "hukuk dışı" isteklerde bulunmamasına bağlı olduğunu belirtti.

İslamabad'da İran, ABD ve Pakistan arasındaki üçlü görüşmelerin sona erdiği, görüşmelere sabah saatlerinde devam edileceği belirtildi.

01:37 Katar, ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan savaş nedeniyle durdurulan denizcilik faaliyetlerini yeniden başlatacağını açıkladı.

01:28 İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İsrail'in baskılarına rağmen direniş cephesinin birlik ve beraberlik içinde olduğunu öne sürdü.

00:57 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan askeri gemilerin geçişine yönelik her türlü girişime sert bir şekilde karşılık verileceğini duyurdu.