ABD'nin Atlanta şehrindeki 3 masaj salonunda 8 kişiyi öldüren zanlı suçlamaları kabul etti

AA 27 Temmuz 2021 Salı 18:35 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 18:36

Cherokee bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkarılan Long'un, savcılığın ölüm cezası talebiyle kendisine yönelttiği 8 kez cinayet suçlamasını şartlı tahliye olmadan ömür boyu hapis karşılığında kabul ettiği kaydedildi.

Bölge Savcısı Shannon Wallace, mahkemede, Long'un suçlamaları kabul etmemesi halinde ölüm cezası talep etmeyi planladıklarını ancak mağdurların yakınlarının adaletin hızlı tecellisi için savunma anlaşmasını destekledikleri bilgisini paylaştı.

Wallace ayrıca, toplanan delillerin, Long'un silahlı saldırıdaki motivasyonunun Asyalılara karşı ırksal nefretten değil cinsel bağımlılık rahatsızlığından kaynaklandığını gösterdiğini öne sürdü.

Long'un gelecek ay nefret suçlamasıyla Fulton bölge mahkemesinde tekrar hakim karşısına çıkacağı ve orada ölüm cezasıyla yargılanması talebinin yine gündeme gelebileceği bildirildi.

- Atlanta'daki masaj salonlarına silahlı saldırı olayı

Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde 16 Mart'ta 3 masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılarda, 6'sı Asya kökenli kadın olmak üzere 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan 21 yaşındaki zanlı Robert Aaron Long'a savcılık tarafından 8 kez cinayet suçlaması yöneltilmişti.

Atlanta'daki silahlı saldırı olayı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının Çin'de başlaması nedeniyle zaman zaman gündeme gelen, "ABD'de Asyalılara yönelik şiddet" tartışmasını yeniden alevlendirmişti.