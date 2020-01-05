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Dünya

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi, Irak Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller, ülkesinin Irak'taki hava saldırıları nedeniyle Irak Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

AA05.01.2020  19:45 - Güncelleme: 05.01.2020  19:45

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Tueller'in, ABD'nin 29 Kasım'da Irak'ın batısındaki Kaim ilçesinde bulunan Irak unsurları ve daha sonra 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in hava saldırısında öldürülmesi üzerine bakanlığa çağrıldığı ifade edildi.

Irak Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abdulkerim Haşim Mustafa'nın Tueller ile görüştüğü belirtilen açıklamada, Mustafa'nın Irak'ın egemenliğini açık bir şekilde ihlal edip tüm uluslararası yasalara aykırı olan saldırıyı kınadığı kaydedildi.

Saldırının iki ülke arasındaki anlaşmaya aykırı olduğunu, topraklarının diğer ülkelere saldırılması için kullanılmaması gerektiğini ifade eden Mustafa, uluslararası koalisyon güçlerinin hedefinin terör örgütü DEAŞ ile mücadele, Iraklı güvenlik güçlerinin eğitilmesi olduğunu aktardı.

ABD'nin düzenlediği söz konusu hava operasyonlarının yasa dışı olduğunu vurgulayan Mustafa, bunun bölgedeki tansiyonun artmasına yol açacağını kaydetti.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

İşte Süleymani'nin vurulduğu an

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