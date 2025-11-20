İSTANBUL 24°C / 14°C
ABD'nin barış planına ilişkin ilk açıklama: Hem Rusya hem de Ukrayna için kabul edilebilir

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD tarafından hazırlanan ve taraflara iletilen Rusya-Ukrayna barış planının her iki taraf için adil ve uygulanabilir olması gerektiğini açıkladı.

AA20 Kasım 2025 Perşembe 22:42 - Güncelleme:
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin kamuoyuna yansıyan son plana ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Leavitt, ABD olarak hem Rusya hem de Ukrayna ile görüşmelerin devam ettiğini ve Özel Temsilci Steve Witkoff'un aktif olarak sürecin içinde olduğunu kaydetti.

ABD'li Sözcü, "Bu planın ayrıntılarını tartışmayacağım çünkü süreç halen devam ediyor ve değişkenlik gösteriyor ancak Başkan (Donald Trump) bu planı destekliyor. Bu plan hem Rusya hem de Ukrayna için iyi bir plan ve her iki taraf için de kabul edilebilir olması gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Plana Ukrayna tarafının bazı itirazlarının olduğunun hatırlatılması üzerine Leavitt, ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll'un Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yeni görüştüğünü ve görüşmenin iyi geçtiğini vurguladı.

"Tekrar ediyorum, bu savaşı sona erdirmek için her iki tarafla da iyi görüşmeler yürütüyoruz." diyen Leavitt, Katar'ın bu süreçte arabulucu olup olmadığına ilişkin bir soruya ise net yanıt vermekten kaçındı.

ABD'NİN RUSYA-UKRAYNA PLANI

ABD'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye, savaşı sona erdirmek için "diplomasiyi yoğunlaştırabilecek taslak planı" ilettiği bildirilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Zelenski'ye Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için diplomasi sürecini güçlendirebilecek plan gönderdiği belirtilmişti.

