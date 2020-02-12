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Dünya

ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu terörist Pakistan'da hapis cezasına çarptırıldı

ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Leşker-i Tayyibe (LET) örgütünün kurucusu ve örgütün siyasi kanadı Cemaatüd Dava (JUD) lideri Hafız Muhammed Said, yargılandığı iki davadan toplamda 5,5 yıl hapis ve 30 bin Pakistan rupisi (Yaklaşık 2 bin lira) ceza aldı.

AA12.02.2020  15:23 - Güncelleme: 12.02.2020  15:34

Lahor kentindeki terör davalarına bakan mahkemede, Temmuz 2019'dan beri süren ve terör örgütü üyeliği ve terör finansmanı suçlarından yargılanan Said'le ilgili karar duruşması yapıldı.

Mahkeme, Said'in yasaklı terör örgütü LET üyeliği yanında örgüte finansman sağlayacak faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle açılan iki davadan ilkinden 5 yıl, ikincisinden ise 6 ay ceza almasına karar verdi.

Said ayrıca iki davadan da toplamda 30 bin Pakistan rupisi para cezasına çarptırıldı.

Pakistan'ın Gujranvala bölgesinde Temmuz 2019'da yakalanan Said, 2001 Hindistan Parlamentosu saldırısı, 2006 Mumbai tren saldırısı ve 2008 Mumbai saldırısını azmettirmek suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu.

ABD tarafından başına 10 milyon dolar ödül konan Said'in yakalanmasının ardından Pakistan'ı terör finansmanını kesemediği gerekçesiyle gri listeye alan Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF), bu ülkenin gerekli önlemleri almakta ciddi adımlar attığını açıklamıştı.

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