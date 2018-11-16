ABD'nin başlattığı saldırılarda 500 bin sivilin hayatını kaybetti

ABD'deki Brown Üniversitesi'ne bağlı Watson Enstitüsü'nde yapılan araştırmaya göre, ABD'nin 11 Eylül 2001'deki saldırılar sonrası ‘terörle savaş' adı altında başlattığı saldırılar sırasında, Afganistan, Irak ve Pakistan'da 480 bin ila 507 bin kişi hayatını kaybetti.

6 TRİLYON DOLAR PARA HARCADILAR

Ayrıca raporda 2019 yılı bütçe raporunda açıkladığı verilere göre ABD'nin savaşa 6 trilyon dolara yakın kaynak harcadığı belirlendi.

(Haber 7)