İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3059
  • 6,0426
  • 226.493
  • 105.082
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcıs Cohen: Ateşkes, Türkiye'nin sınırlarının korunması için hayati öneme sahip

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'de ateşkes sağlanması konusunda varılan mutabakata ilişkin, 'Ateşkes, üç milyon sivilin ve NATO müttefikimiz Türkiye'nin sınırlarının korunması için hayati öneme sahip.' dedi.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki insani durumu görüştü.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen, konseyde yaptığı konuşmada, BM'nin, Suriye'nin Ürdün sınırında rejimin kuşatmasındaki Rukban kampına gönderdiği insani yardımın ulaşmasının yaklaşık 30 gün süreceğini belirterek, Rusya ve rejime, mart ayından önce bölgeye tekrar insani yardım ulaştırılmasına olanak sağlanması çağrısı yaptı.

Suriye rejiminin, yaklaşık 20 bin kişinin Türkiye sınırına doğru hareket etmesine neden olan bombardımanının endişe verici olduğuna dikkati çeken Cohen, ''ABD, tüm taraflara gerginliğin tehlikeli bir şekilde tırmanmasının ve insani bir felaketin önlenmesi için Türkiye ve Rusya arasında varılan ateşkesin uygulanması çağrısını yineliyor. Ateşkes, üç milyon sivilin ve NATO müttefikimiz Türkiye'nin sınırlarının korunması için hayati öneme sahip.'' dedi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Suriye'de çatışmalar azalsa da İdlib ve Fırat'ın doğusunda gerginlikler yaşandığını ve Suriye'nin kuzeybatısında ise durumun kırılgan olduğunu söyledi.

Nebenzia, ''Sivil nüfusa zarar vermeden terörle mücadeleye yönelik bir formül geliştirmek için Türkiye ve İran ile ortak hareket etmeye devam ediyoruz. '' ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan: Yeni kurulacak askeri birliklerden ilkinin yeri Yozgat olacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Resmen duyuruldu: Tarihi banka geri dönüyor

Resmen duyuruldu: Tarihi banka geri dönüyor

'Bayraklı bizim öz vatanımız'

'Bayraklı bizim öz vatanımız'

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

300 bin uzak galaksi keşfedildi

300 bin uzak galaksi keşfedildi

CHP'de kılıçlar 1 Nisan'a bileniyor

CHP'de kılıçlar 1 Nisan'a bileniyor

'Türkiye'nin sınırlarının korunması için hayati öneme sahip'

'Türkiye'nin sınırlarının korunması için hayati öneme sahip'

Rusya'dan Latin Amerika ülkelerine çağrı: Karşı çıkın

Rusya'dan Latin Amerika ülkelerine çağrı: Karşı çıkın

ABD'de skandal iddia! Binler çocuğa cinsel istismar

ABD'de skandal iddia! Binler çocuğa cinsel istismar
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 65. doğum günü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 65. doğum günü

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

Gümüşhane'de bulunmuştu: 3 bin yıllık freskleri talan ettiler

Gümüşhane'de bulunmuştu: 3 bin yıllık freskleri talan ettiler

İşte DHKP/C'li teröristlerin yakalandığı 'sağır oda'

İşte DHKP/C'li teröristlerin yakalandığı 'sağır oda'

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA