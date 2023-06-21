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Dünya

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi mültecilerin ''rekor seviyede'' artmasından Rusya'yı sorumlu tuttu

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temscilcisi Linda Thomas-Greenfield, Ukrayna'daki savaş sebebiyle mülteci sayısının 'rekor seviyede' artmasından Rusya'yı sorumlu tuttu.

AA21 Haziran 2023 Çarşamba 00:44 - Güncelleme:
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi mültecilerin ''rekor seviyede'' artmasından Rusya'yı sorumlu tuttu
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Greenfield, "Başkan Putin'in Ukrayna'da başlattığı haksız savaş, mülteci sayısındaki rekor artışın baş sorumlusu." ifadesini kullandı.

Sudan'daki çatışmaların da kitlesel hareketlilikleri tetiklediğini kaydeden Greenfield savaş, siyasi istikrarsızlık ve doğal afetler gibi unsurların rekor sayıdaki insanı zorla yerinden ettiğini vurguladı.

Greenfield, dünyanın "eşi görülmemiş" bir küresel krizle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

ABD'nin yerinden edilmiş savunmasız insanlara 17 milyon dolardan fazla yardım sağladığını ifade eden Greenfield, bunun on milyonlarca mülteciye, ülke içinde yerinden edilmiş kişilere ve çatışmalardan etkilenen insanlara yiyecek, su, barınak, sağlık hizmeti gibi alanlarda destek olduğunu kaydetti.

Greenfield, "Hiçbir ülkenin tek başına yerinden edilmiş milyonlarca insana çözüm sağlayamayacağını; bunun küresel çapta işbirliği içerisinde yapılması gerektiğini" sözlerine ekledi.

  • Linda Thomas-Greenfield
  • rusya

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