ABD'nin BMGK'daki Gazze vetosuna tepki yağdı! ''Soykırım suçuna açık bir ortaklık''

ABD'nin Gazze Şeridi'nde derhal, şartsız ve kalıcı ateşkes sağlanmasını öngören BMGK karar tasarısını veto etmesi birçok ülkenin tepkisini çekti. Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur oylamanın ardından yaptığı açıklamada, tasarının veto edilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Güvenlik Konseyi'nin bu oturumunu izleyen ve bölgeye bir miktar yardımın ulaştırılmasını ve bu kabusun sona erdirilmesini uman Filistin halkının öfkesini, hayal kırıklığını ve üzüntüsünü tahmin edebiliyorum" ifadelerini kullandı.

"14 ÜYE VİCDANLARIYLA KAMUOYUNUN NAMINA HAREKET ETTİ"

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama ise tasarının ABD tarafından veto edilmesi nedeniyle Filistinlilerden özür dilemek istediğini belirterek, "Affedin bizi Filistinli kardeşlerimiz" dedi. Buna rağmen lehte oy kullanan ülkelerin olduğunu hatırlatan Bendjama, "Güvenlik Konseyi'nin 14 cesur üyesi sesini yükseltti. Vicdanlarıyla uluslararası kamuoyunun namına hareket ettiler" dedi.

ABD, Gazze'de kana doymuyor

Danimarka'nın BM Daimi Temsilcisi Christina Markus Lassen de, ABD'nin vetosuna rağmen konseyin diğer üyelerinin Gazze'deki krizi sona erdirme kararlılığını gösterdiğini vurgulayarak, "Bu karar tasarısı bugün konseyin 10 bininci toplantısında kabul edilmemiş olsa da, konseyin 14 üyesi net bir mesaj gönderdi" değerlendirmesini yaptı.Derhal kalıcı bir ateşkes, tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardım kısıtlamalarının kaldırılmasını istediklerini hatırlatan Lassen, "Kaç konsey toplantısı gerekirse gereksin, bunun için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"KARANLIK BİR AN"

Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed ise, ABD'nin vetosunu "karanlık bir an" olarak niteleyerek, "Dünya yaşananları izliyor. Çocukların çığlıkları yüreklerimizi delmeli" tepkisini gösterdi.

FİLİSTİN YÖNETİMİ ABD'Yİ TUTUMUNU GÖZDEN GEÇİRMEYE ÇAĞIRDI

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne de yaptığı açıklamada ABD'nin veto kararından derin üzüntü duyduğunu vurguladı. 14 ülkenin tasarıya destek vererek ateşkes ve savunmasız Filistin halkına karşı işlenen soykırım suçlarının sona ermesini talep ettiğini hatırlatan Rudeyne, "ABD veto hakkını kullanarak bu kararı engellemeyi seçti" değerlendirmesinde bulundu. ABD'nin karar tasarısını veto etmesinin İsrail'i uluslararası hukuku hiçe sayarak suçlarını sürdürmeye teşvik ettiğini ifade eden Rudeyne, Washington yönetimini uluslararası hukuku korumak adına tutumunu gözden geçirmeye çağırdı.

ABD'NİN VETOSUNA HAMASTAN DA TEPKİ GELDİ: SOYKIRIM SUÇUNA AÇIK BİR ORTAKLIK

ABD'nin Gazze Şeridi'nde derhal, şartsız ve kalıcı ateşkes sağlanmasını öngören BMGK karar tasarısını veto etmesine bir tepki de Hamas'tan geldi. Hamas'tan yapılan açıklamada, ABD'nin vetosunun "Filistin halkına karşı işlenen soykırım suçuna açık bir ortaklık" olduğu ve "İsrail'in katliam ve açlığa mahkum etme suçları ile vahşi saldırılarını sürdürmesine yeşil ışık yaktığı ifade edildi. Buna rağmen Hamas'ın söz konusu karar tasarısının konseye sunulmasından memnuniyet duyduğu belirtilerek, tüm ülkelere İsrail hükümetine saldırılarını durdurması için baskı yapma çağrısında bulunuldu.

ABD VETO EDEN TEK ÜLKE OLMUŞTU

BMGK, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin görüşmek için bir araya gelmiş, derhal şartsız ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması ile Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasını öngören karar tasarısı konsey üyelerinin oylamasına sunulmuştu. 15 üye ülkeden 14'ü tasarının lehine oy kullanırken, ABD karar tasarısını veto eden tek ülke olmuştu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03.37 ABD'nin Gazze Şeridi'nde derhal, şartsız ve kalıcı ateşkes sağlanmasını öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etmesine birçok ülke tepki gösterdi.

01.57 İsrail'in Gazze kentindeki altyapıyı hedef alan saldırıları nedeniyle 2 gündür süren internet ve sabit hat iletişim kesintilerinin düzeldiği bildirildi.

01.52 Küresel Sumud Filosu'nun ana gemisi olan 'Family' adlı gemi, İtalya'nın güneyinde yer alan Sicilya'daki Porto Palo Körfezi'ne demirledi. Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan filonun gönüllüleri, gemideki günlük yaşamlarını AA foto muhabiri görüntüledi.

01.43 Dünya genelinde 400'den fazla şarkıcı ve sanatçı, Gazze'de Filistinlilere yönelik devam eden soykırımı protesto etmek amacıyla eserlerinin İsrail'in dijital yayın platformlarından kaldırılması için kültürel boykot girişimine katıldıklarını duyurdu.

00.46 Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail tarafından Gazze'de çocukların, annelerin ve diğer insanların öldürülmelerine karşı olduklarını belirterek, "kalıcı barış zorunludur" ifadesini kullandı.

00.29 Hamas, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de acil ateşkes ve insani yardım öneren tasarıyı veto ederek, İsrail'in Gazze kentindeki vahşi saldırılarına, öldürme ve aç bırakma politikasına yeşil ışık yaktığını belirtti.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 141 Filistinli hayatını kaybetti, 165 bin 925 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 590 kişi yaşamını yitirdi, 53 bin 884 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 513'e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 414 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.