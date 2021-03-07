İSTANBUL 7°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Mart 2021 Pazar / 23 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5345
  • EURO
    8,9837
  • ALTIN
    411.286
  • BIST100
    1541.98
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'nin bombardıman uçakları Orta Doğu üzerinde
Dünya

ABD'nin bombardıman uçakları Orta Doğu üzerinde

ABD bombardıman uçaklarının Orta Doğu üzerinde devriye uçuşu yaptığı bildirildi.

AA07 Mart 2021 Pazar 19:24 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 19:24
ABONE OL

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "ABD Hava Kuvvetlerine ait iki adet B-52H uçağı bugün, ABD'nin, bölgedeki güvenliğe yönelik verdiği taahhüdü bir kez daha vurgulamak için, ABD'nin ortak ve müttefiklerine yönelik saldırganlığı geri püskürtmek adına, Orta Doğu'da çok uluslu bir devriye görevi yapmışlardır." bilgisi paylaşıldı.

Misyon sırasında, İsrail, Suudi Arabistan ve Katar'ın da bulunduğu bazı "ortak ülkelerin" uçaklarının ve ABD savaş uçaklarının da, bombardıman uçaklarına bazı noktalarda eşlik ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "ABD Hava Kuvvetleri rutin olarak, CENTCOM'un sorumluluk bölgesinin içine, dışına ve çevresine hava aracı ve personel taşımaktadır. Bunun amacı da misyon gerekliliklerini karşılamak, bölgesel ortaklarla eğitim düzenlemek ve stratejik ortaklığın öneminin altını çizmektir." ifadelerine yer verildi.

Bölgede, geçici uzun menzilli bombardıman uçaklarının görevlendirilmesinin 2015 yılına dayandığı belirtilerek, "Bu misyon, bu yıl içinde Orta Doğu'da dördüncü kez bombardıman uçağı kullanılmasıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.