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Dünya

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Gidwitz, vekaleten Avrupa Birliği Temsilciliği görevini de yürütecek

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Ronald J. Gidwitz, vekaleten ülkesinin Avrupa Birliği (AB) Temsilciliğini görevini de yürütecek.

AA05 Mayıs 2020 Salı 07:02 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 07:06
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Gidwitz'in atamasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Gidwitz'in, AB Temsilciliği görevine vekaleten atandığını bildiren Pompeo, "Büyükelçi Gidwitz, dünya üzerindeki ABD değerlerini tanıtmak ve özellikle Kovid-19 salgınından kurtulmak adına ABD-AB ilişkilerinde başarılı işler yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Gidwitz'in Brüksel Büyükelçiliği görevine de devam edeceğini kaydeden Pompeo, "ABD ve Belçika arasındaki ikili ekonomik ve güvenlik iş birliğini güçlendirmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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