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Dünya

ABD'nin 'Bumerang'ı YPG'ye dönecekmiş!

FBI'ın saldırı planlarken yakaladığı Daniel Baker'ın Suriye'ye dönmek için hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Terör örgütü PKK/YPG'ye katılan ve Türk pilotlar ile Trump yanlılarına saldırı planlayan terörist Daniel Baker, kendini “Suriye'de gönüllü tıp çalışanıydım” diye tanıttı. Ev sahibine “Pandemi yüzünden döndüm, salgın hafifleyince Suriye'ye gideceğim” dedi.

18 Ocak 2021 Pazartesi 09:07 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 09:07
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ABD’de Florida Eyalet Senatosu’na silahlı saldırı için sosyal medyada örgütlenmeye giden ve bir dönem terör örgütü PKK/YPG saflarında çarpışan ABD’li Daniel Baker hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Cuma günü sosyal medya paylaşımlarını takip eden FBI’ın baskınıyla Tallahasse kentinde yaşadığı eve yapılan baskınla yakalanan Baker’ın ev sahibine de sağlık çalışanı olduğu yalanını söylediği anlaşıldı.

Tallahassee Democrat Gazetesi’nde yayınlanan habere göre ev sahibi Baker’ın örnek bir kiracı olduğunu, politik şiddet eğilimleri hakkında hiçbir şey anlatmadığını da söyledi. Haberde Baker’ın ev sahibine deniz aşırı bölgede gönüllü görev yaptığını ancak koronavirüs dolayısıyla geri gelmek zorunda kaldığını, pandemi sonrası Suriye’ye döneceğini açıkladığı da belirtildi. ABD’nin arka çıktığı YPG’ye destek olmak için Baker’in ABD’de eği-tim alan Türk pilotlarına saldırı düzenlemeyi planladığı da ortaya çıkmıştı.

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