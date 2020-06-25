25 Haziran 2020 Perşembe 08:48 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 08:48

Pentagon'un en gizli yerlerinin fotoğraflarını çekmesiyle bilinen sivil pilot Gabriel Zeifman, ABD'nin en meşhur casus uçaklarına ev sahipliği yapan Kaliforniya'daki Beale Hava Kuvvetleri Üssü üzerinde uçarak bölgeyi görüntüledi. Zeifman 51. Bölge çevresinde ve bölge genelinde, yasal izin ile zaman zaman bazı uçuşlar gerçekleştiriyor.

Zeifman, bu defa da küçük Cessna uçağı ile U-2 Dragon Lady ve RQ-4 Global Hawk casus uçaklarına ev sahipliği yapan Kuzey Kaliforniya'daki Beale Hava Kuvvetleri Üssü'nün üzerinde uçtu ve KC-135R tankerlerinden oluşan bir filonun ve bölgenin fotoğraflarını çekti.

Aksam.com.tr'nin haberine göre, pilot Gabriel Zeifman'ın yayımladığı fotoğraflarda uçak üssü ile ilgili bazı detaylar dikkat çekti.

Görüntülerde yer alan tabandaki son değişiklikler, 'üs yeni bir RQ-180 casus uçağı barındırmaya hazırlanıyor' şeklinde yorumlandı. Haberde ayrıca üssün başka bir amaçla kullanılabileceğine de işaret edildi.

Üssün stratejik öneminin vurgulandığı haberde yer alan fotoğraflarda, ikmal için yakıt taşımak üzere modifiye edilmiş Boeing 707 uçakları olan bir dizi KC-135 Stratotanker görülüyor. Bu uçaklar, casus uçaklarının saatlerce havada kalmasını ve binlerce mil yol kat etmesini sağlıyor.