ABD'nin çekileceğini duyan İbn Selman ödeme yapmayı kabul etti

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek verdiği iddia edilen Veliaht Prens Muhammed bin Selman yönetimindeki Suudi Arabistan'ın ABD'nin çekilme kararı sonrası ödeme yapmayı kabul etmesi Riyad yönetiminin terör örgütünü yalnız bırakmak istememesi olarak yorumlandı.

ABD Başkanı Donald Trump Nisan 2018'de Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada," Suudi Arabistan bizim kararımızla çok yakından ilgileniyor ve ben onlara dedim ki, eğer bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsanız bunun bedelini ödemek zorundasınız." ifadelerine yer vermişti.

14 ARALIK'TAKİ TARİHİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2018'de ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'li askerlerin Suriye'den çekilmesi konusu masaya yatırılmıştı. Başkan Trump görüşme sonrasında askerlerinin Suriye'den "tam ve hızlı" bir şekilde çıkacağını açıklamıştı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA BÜYÜK PANİK

Terör örgütü YPG/PKK'ya ve uzantısı SDG'ye yönelik yardımları ile öne çıkan Veliaht Prens İbn Selman yönetimindeki Suudi Arabistan ise Başkan Trump'ın kararından kısa bir süre sonra "Suriye'nin yeniden inşası" için ödeme yapmayı kabul ettiğini Trump'a bildirdi.

Yalnız kalan ve panikleyen terör örgütü YPG/PKK'ya yardımları ile öne çıkan Suudi yönetimin bu hamlesi Trump'ı ikna etmeye yetmedi.

FRANSA TERÖR ÖRGÜTÜNE SAHİP ÇIKTI

Suriye topraklarında asker bulunduran Fransa yönetimi, ABD Başkanı Trump'ın kararı sonrası "askerlerinin çekilmeyeceğini" ve "müttefiğin güvenilir olması gerektiği" açıklamalarını yaparak terör örgütünün yanında yer aldığını açıkladı.

Fransız lider Emmanuel Macron daha önce yaptığı açıklamalarda terör örgütü YPG/PKK uzantısı SDG'ye de sahip çıkmıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN ÜST DÜZEY ZİYARET

Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali ve ABD'nin çekilme kararı sonrası iyice panikleyen terör örgütü YPG/PKK'nın sözde üst düzey yetkilileri, Trump'ın kararını "ani ve şok edici" olarak değerlendirdi.

Apar topar katil Esed rejimi ile görüşmelere başlayan örgüt üyeleri istediğini elde edemeyince Fransa ve Rusya'ya heyet gönderme kararı aldı.

PENTAGON-BEYAZ SARAY KRİZİ PATLAK VERDİ

ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme kararı dünya gündemine bomba gibi düşerken, ABD gündeminde de deprem etkisi yarattı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis emekliliğine 2 ay kala istifa kararı aldığını açıkladı. İstifasını ABD Başkanı Trump'a mektupla ileten Mattis, "Kendi kafanıza daha uygun bir savunma bakanı ile çalışmanızı dilerim" diyerek tepkisini gösterdi.

Bunun üzerine sinirlenen Trump, Mattis'i kovduğu bilgisini iletmesi için ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu görevlendirdi.

Mattis'in istifa kararı almasında Trump'ın çekilmesi etkili olurken bunun yanı sıra Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, "Teröristleri kazdıkları hendeklere gömeceğiz" sözünün de etkili olduğu ve hatta Mattis'in bu sözleri duyduktan sonra "sinirden mosmor olduğu" basına yansıdı.

ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın, terör örgütü YPG/PKK'nın yılmaz destekçisi olan Sömürge Valisi Brett McGurk de istifasını açıkladı. Bunun ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Obama'nın atadığı McGurk'u tanımıyorum. Medya şovmeni" ifadelerine yer verdi.