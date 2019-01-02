ABD'nin çekilme kararı sonrası İsrail'den üst düzey ziyaret

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Brezilya'nın başkenti Brasilia'da bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 14 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası Suriye'den çekilme kararı almasının ardından iki ismin kısa bir süre sonra bir araya gelmesi dikkatleri çekerken, söz konusu toplantıda “Suriye ve İran tehlikesinin” konuşulduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "ABD'nin Suriye'den çekilme kararı İsrail'le ilişkileri etkilemez. DEAŞ'a karşı operasyonlar devam ediyor. İran'ın saldırganlığına karşı koyma çabalarımız devam ediyor ve İsrail'in korunmasına olan bağlılığımız devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu konuya ilişkin bir açıklama yapmazken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, ABD'nin İsrail'in güvenlik ve kendini savunma hakkına olan bağlılığını yinelediğini belirtti.

İsrail'e milyar dolar ödeme yapıyoruz

Suriye'deki ABD varlıklarının çekilmesi kararını açıklamasının ardından ABD Başkanı Trump, sürpriz bir şekilde Irak'ta bulunan ABD askeri üssüne bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Irak'ta yaptığı açıklamada Trump, "İsrail'e her yıl 4,5 milyar dolar veriyoruz. İsrail kendisini gayet iyi koruyor." demişti.

ABD'nin çekilmesini fırsat olarak görüyorlar

İsrail basınında dün yer alan habere göre ise Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakın bir isim, Netanyahu’nun ABD'nin Suriye'den çekilmesini kendisine bir "fırsat" olarak gördüğünü iddia etmişti.

Trump'ın çekilme kararı sonrası kendisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Netanyahu'nun, Trump'ı Suriye'den çekilme kararından vazgeçirmek yerine sadece yavaşça çekilmesini istediğini belirten kaynak, “İsrail, Suriye'deki ABD varlığının çekilmesini fırsat olarak görüyor.” ifadelerine açıklık getirmedi.