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Dünya

ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı çatışmada 5 kişi öldü

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver şehrinde çıkan silahlı çatışmada 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA28 Aralık 2021 Salı 18:43 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 18:43
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Şehir merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda, kimlik bilgileri paylaşılmayan saldırgan, farklı noktalarda açtığı ateş sonucu 4 kişiyi öldürdü, olayda biri polis 3 kişi de yaralandı.

Denver polisinin basın açıklamasında, saldırganın kent merkezinde "bir dizi şiddet olayına" karıştığı, dört farklı bölgede yaşanan çatışmanın saldırgan dahil 5 kişinin hayatına mal olduğu belirtildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerden ikisinin kadın olduğu ve yaralanan bir polis memurunun ameliyata alındığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, tatil sezonunda "bu tarz bir çılgınlığın" bölge için normal olmadığını, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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