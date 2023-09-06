ABD'nin dış ticaret açığı açıklandı: 65 milyar dolar

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 2 artışla 65 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri dış ticaret açığının bu dönemde 68 milyar dolar olması yönündeydi. Beklentilerin altında gerçekleşen dış ticaret açığı haziranda 63,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ülkenin ihracatı temmuzda yüzde 1,6 artarak 251,7 milyar dolarla 4 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, ithalatı yüzde 1,7 artarak 316,7 milyar dolara yükseldi.

- AÇIKTA ÇİN ETKİSİ



ABD'nin ilişkilerinin hassas olduğu Çin'e karşı verdiği dış ticaret açığı söz konusu dönemde artış kaydetti. Ülkenin Çin ile ticaret açığı, temmuzda bir önceki aya kıyasla yaklaşık yüzde 5 artarak 24 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Avrupa Birliği (17,3 milyar dolar), Meksika (12,8 milyar dolar), Vietnam (9,3 milyar dolar), Almanya (7,2 milyar dolar), İrlanda (6,5 milyar dolar), Japonya (5,9 milyar dolar), Güney Kore (5,3 milyar dolar), İtalya (4,1 milyar dolar), Kanada (4 milyar dolar), Tayvan (3,9 milyar dolar), Hindistan (3 milyar dolar), Malezya (2,4 milyar dolar), İsviçre (1,9 milyar dolar), İsrail (800 milyon dolar), Fransa (400 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (200 milyon dolar) yer aldı.

Ülkenin ticaret fazlası verdiği ülkeler ise Hollanda (4,5 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (4,1 milyar dolar), Hong Kong (1,5 milyar dolar), Belçika (1,5 milyar dolar), Avustralya (1,5 milyar dolar), İngiltere (500 milyon), Brezilya (300 milyon dolar) ve Singapur (200 milyon dolar) oldu.