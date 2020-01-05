star.com.tr 05.01.2020 10:52 - Güncelleme: 05.01.2020 11:12

İran'lı üst düzey General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, tüm dünyanın gözü ABD-İran gerilimine çevrildi. ABD ve İran'dan peş peşe tehditler gelirken, ABD müttefikleri itidal çağrısında bulunuyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Orta Doğu'da gerilimi azaltmak için İran'la doğrudan görüşülmesini umut ettiğini açıkladı.

Mass açıklamasında, 'Önümüzdeki günlerde durumun daha da kızışmasını engellemek için elimizden geleni yapacağız. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği İran'la görüşmeler de dahil bazı konuları bölgedeki ortaklarımızla görüşüyor.' dedi.

IRAK'TA ASKERİ VARLIĞIN GÜÇLENDİRİLMESİ

Almanya'nın Irak'ta bulunan askeri varlığını güçlendireceğine dair iddiaları yalanlayan Mass, şu an bulunan askerlerin DEAŞ'la mücadele kapsamında eğitim misyonlarını sürdürmesi gerektiğini belirtti.

DEAŞ'la mücadelenin Almanya'nın çıkarları doğrultusunda olduğunu ifade eden Mass, 'Alman silahlı kuvvetleri sahada Irak birliklerine önemli eğitimler veriyor. Alman birliklerinin güvenliğinin ana önceliğimiz. Bu yüzden eğitimleri Cuma günü durdurduk.' dedi.

Mass ayrıca, şu ana kadar Almanlara karşı herhangi bir tehdidin söz konusu olmadığını dile getirdi.

Mass, Heiko Maas, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisisi Josep Borrell, İngiliz ve Fransız meslektaşlarıyla yakın temasta olduğunu vurguladı.

'GERGİNLİK DAHA FAZLA YÜKSELMEMELİ'

Borrell, Cumartesi günü erken saatlerde, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Borrell Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Cevad Zarif'le son gelişmeler hakkında konuştuk. Gerginliğin daha fazla yükseltilmemesi gerektiğinin altını çizdik. İran'la yapılan nükleer anlaşmanın küresel güvenlik için çok önemli. Bu anlaşmayı koordine etme konusunda rol almak için kararlıyım.' dedi.

Borrell, İran ile BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerini (Birleşik Krallık, Fransa, Çin, Rusya ve ABD ve Almanya), nükleer anlaşmaya bağlı kalmaya çağırdı.

MACRON, BERHAM SALİH'LE GÖRÜŞTÜ

Cumartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan resmi bir açıklamada, "İki cumhurbaşkanı gerginliğin daha da artmasını önlemek, Irak'ta ve bölgede istikrarı sağlamak için harekete geçmek ve yakın temasta kalma konusunda fikir birliği beyan etti." ifadelerine yer verildi."

'DAHA FAZLA ÇATIŞMA ÇIKARIMIZA DEĞİL'

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da bölgedeki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir açıklama yaptı.

Raab, tarafları gerilimi tırmandırmamaya çağıran Raab, 'Daha fazla çatışma, çıkarlarımıza değil.' dedi.

Raab, hafta başlarında Fransız ve Alman meslektaşlarıyla görüştükten sonra Washington Dışişleri Bakanı Pompeo ile Perşembe günü görüşmeyi planlıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise şu ana kadar durum hakkında yorum yapmadı.

İTALYA MUHALEFETİ TRUMP'I TEBRİK ETTİ

İtalya makamlarından yapılan açıklamalarda gerilimin tırmandırılmaması gerektiği vurgulanırken, bölgenin terörizm ve şiddet içeren aşırılıklar için verimli bir arazi olduğu konusunda uyarılarda bulunuldu.

Ancak sağcı İtalyan muhalefet lideri Matteo Salvini, Trump'a “dünyanın en tehlikeli ve acımasız adamlarından birini, bir teröristi, Batı'nın düşmanını” ortadan kaldırdığı için övgüde bulundu.



ABD-İRAN GERİLİMİ

ABD ile İran arasındaki gerilim, geçen hafta İran destekli Ketaib Hizbullah örgütünün, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Kerkük'teki K1 askeri üssüne roket saldırısı yapmasıyla tırmandı.

31 roketle yapılan saldırıda, bir ABD'li sözleşmeli personel ölmüş, birçok Amerikan askeri de yaralanmıştı. Bu saldırı üzerine ABD de örgüte ait Irak ve Suriye'deki 5 üsse hava saldırısı düzenlemiş, buna karşılık ise Şii milisler, Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırmıştı.

Bölgeye asker sevk eden ABD, Irak'a da baskı uygulayarak Bağdat Büyükelçiliğinin önünde Şii milisleri dağılmasını sağlamıştı.

Daha sonra ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söylemişti.

Gün içinde İran destekli Şii milislerin ABD askerlerinin konuşlu olduğu bazı üslere roket ve füzelerle saldırı düzenlediği ancak saldırılarda ölen ya da yaralananların olmadığı belirtilmişti