ABD'nin eski Afganistan komutanı McChrystal: Trump dürüst biri değil, ahlaksız

ABD'nin eski Afganistan komutanı General Stanley McChrystal, pazar günü yaptığı açıklamada, Afganistan'da halihazırda görev yapmakta olan 14 bin askerin yarısını geri çekme işleminin, 17 yıldır süregelen savaşın ardından Taliban'ın barış müzakerelerine katılım niyetini azaltacağını dile getirdi.

Suriye’den “tam ve hızlı” bir geri çekilmenin başlatılması için talimat veren ABD Başkanı Donald Trump’ın Afganistan’da da aynı şeyin yapılması için planlama çalışmalarının başlaması talimatı vermesinin Taliban’ın zaferi olabileceği ve bu yüzden sahadaki hakimiyetin bırakılmamasını savunan General McChrystal, AP’de yer alan bilgiye göre, Trump hakkında ağır sözler sarf etti.

ABD’nin Afganistan halkını “yarı yolda bıraktığını” belirten General McChrystal çekilmenin ABD’yi zayıf göstereceğini iddia etti.

Trump gerçeği söylemiyor

ABD Başkanı Trump’la çalışmayı isteyip istemediği sorulan General McChrystal, Trump’ın doğruyu söylemediğine inandığını belirterek, “Dürüst olduğunu düşündüğüm insanlarla çalışmak benim için önemli.” dedi.

“Başkan Trump’ıın ahlaksız olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna ise McChrystal, “Sanırım öyle.” cevabını verdi.