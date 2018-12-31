Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin eski Afganistan komutanı McChrystal: Trump dürüst biri değil, ahlaksız

ABD'nin eski Afganistan komutanı McChrystal gazetecilere verdiği demeçte ABD Başkanı Trump’ı sert sözlerle eleştirerek, “Dürüst değil, ahlaksız.” ifadelerini kullandı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'nin eski Afganistan komutanı General Stanley McChrystal, pazar günü yaptığı açıklamada, Afganistan'da halihazırda görev yapmakta olan 14 bin askerin yarısını geri çekme işleminin, 17 yıldır süregelen savaşın ardından Taliban'ın barış müzakerelerine katılım niyetini azaltacağını dile getirdi.
 
Suriye’den “tam ve hızlı” bir geri çekilmenin başlatılması için talimat veren ABD Başkanı Donald Trump’ın Afganistan’da da aynı şeyin yapılması için planlama çalışmalarının başlaması talimatı vermesinin Taliban’ın zaferi olabileceği ve bu yüzden sahadaki hakimiyetin bırakılmamasını savunan General McChrystal, AP’de yer alan bilgiye göre, Trump hakkında ağır sözler sarf etti.
 
ABD’nin Afganistan halkını “yarı yolda bıraktığını” belirten General McChrystal çekilmenin ABD’yi zayıf göstereceğini iddia etti.
 
Trump gerçeği söylemiyor
 
ABD Başkanı Trump’la çalışmayı isteyip istemediği sorulan General McChrystal, Trump’ın doğruyu söylemediğine inandığını belirterek, “Dürüst olduğunu düşündüğüm insanlarla çalışmak benim için önemli.” dedi.
 
“Başkan Trump’ıın ahlaksız olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna ise McChrystal, “Sanırım öyle.” cevabını verdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Osmanlı Ordusunun Kudüs´e girmesi - Tarihte bugün 30 Aralık 1516

Osmanlı Ordusunun Kudüs´e girmesi - Tarihte bugün 30 Aralık 1516

Türkiye, bu yılı dolu dolu yaşadı: İşte 10 başlıkta 2018 yılı

Türkiye, bu yılı dolu dolu yaşadı: İşte 10 başlıkta 2018 yılı

'Fatih'ten umutluyuz sondajlar hızlanacak'

'Fatih'ten umutluyuz sondajlar hızlanacak'

Ürdün, İsrail bayrağını ayaklar altına aldı

Ürdün, İsrail bayrağını ayaklar altına aldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA