Ses kaydı ortaya çıktı: O maymunlar hala ayakkabı bile giyemiyor

ABD’nin eski başkanlarından Ronald Reagen’ın, dönemin ABD Başkanı Richard Nixon ile gerçekleştirdiği bir telefon konuşmasının ses kaydı, dünya gündemine oturdu. O dönemde Kaliforniya Valisi olan Ronald Reagen, ABD Başkanı Richard Nixon’la yaptığı telefon görüşmesinde Afrikalılar için “maymunlar” ifadesini kullandı.

The Atlantic’te yer alan habere göre, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınmasının bir gün sonrasında gerçekleşen görüşmede, ABD’nin karşı tarafında oy kullanan delegelerle ilgili çirkin ifadeler dile getirildi.

RONALD REAGEN: “MAYMUNLAR”

Ronald Reagen’ın bir gece önce gerçekleşen oturumu televizyondan izlediğini söylediği telefon görüşmesinde, “Afrika ülkelerinden gelen o maymunlar, lanet olsun, hâlâ ayakkabıdan rahatsız oluyorlar!” dediği anlaşıldı. Bunun üzerine ise hattın diğer ucunda bulunan Richard Nixon’ın kahkaha attığı duyuldu.

RICHARD NIXON: “YAMYAMLAR”

Reagen ile telefon görüşmesini sonlandıran dönemin ABD Başkanı Nixon’ın hemen tekrar telefona sarılarak dönemin ABD Dışişleri Bakanı William Rogers’ı aradığı aktarıldı.

Bu telefon görüşmesinde “Ronald Reagen’ın bir önceki akşam televizyonda olanları izlediğini ve yaşananlara tepkili olduğunu” anlatan Richard Nixon, Dışişleri Bakanı Rogers’a şunları söyledi:

“Reagen televizyonda görmüş, şeyleri, eee… dün akşam şu yamyamları görmüş televizyonda. Tanrım, ayakkabı bile giymiyorlarmış. ABD ise kaderini bunların eline bırakıyor.”

MAHREMİYET KALKTI, REZALET ORTAYA DÖKÜLDÜ

İlgili ses kaydının orijinalinin Ulusal Arşivler tarafından 2000 yılında yayımlandığı, fakat Reagen’ın mahremiyetini korumak için ırkçı ifadelerin eksiltildiği aktarıldı. Haberde, Ronald Reagen’ın 2004 yılında hayatını kaybetmesinin ardından mahremiyet kaygılarının ortadan kalktığı bildirildi.

New York Üniversitesi’nin tarih bölümü öğretim üyelerinden Tim Naftali, Ulusal Arşivler’den “Ronald Reagen’ın dahil olduğu görüşmelerin tekrar incelenmesi” için izin istedi. Ulusal Arşivler, bunun üzerine Ekim 1971’de gerçekleşen Reagen-Nixon görüşmesinin tamamını internete yükledi.