Trump'ın başkanlığı döneminde BM Temsilciliği görevini yürüten ancak daha sonra rakip olan Haley, Fox News'te katıldığı bir programda Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin önemli bir çağrıda bulundu.

Haley, Türkiye'nin bölgedeki önemli konumuna vurgu yaprak, Trump'a tavsiyede bulundu.

Haley açıklamasında, "Trump için büyük bir fırsat var. Başkanlığa başladığında yapması gereken ilk şey Erdoğan'ı aramak. Şunu unutmayın ki Ukrayna-Rusya savaşında Erdoğan, Ukrayna'nın tarafında. Eğer Trump, İran'ı zayıflatmak ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa bir son vermek istiyorsa, bunun başlıca yolu Türkiye ve Erdoğan ile iletişime geçmesi gerekir" ifadelerini kullandı

Öte yandan Haley sosya medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Türkiye, İran'ı zayıflatma ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sona erdirme konusunda kilit bir rol oynuyor. İşte Trump'ın bunu kendi lehine nasıl kullanabileceği. Şimdi izleyin" dedi.