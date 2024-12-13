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Dünya

ABD'nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley: Trump savaşı durdurmak istiyorsa Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişime geçmesi gerekir

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Nikki Haley, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Haley, ABD Başkanı seçilen Donal Trump'ın görevine başladığında izlemesi gereken yola dikkati çekerek, 'Trump için büyük bir fırsat var. Başkanlığa başladığında yapması gereken ilk şey Erdoğan'ı aramak' dedi.

Star Gazetesi13 Aralık 2024 Cuma 23:53 - Güncelleme:
ABD'nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley: Trump savaşı durdurmak istiyorsa Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişime geçmesi gerekir
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Trump'ın başkanlığı döneminde BM Temsilciliği görevini yürüten ancak daha sonra rakip olan Haley, Fox News'te katıldığı bir programda Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin önemli bir çağrıda bulundu.

"TÜRKİYE VE ERDOĞAN İLE İLETİŞİME GEÇMESİ GEREKİR"

Haley, Türkiye'nin bölgedeki önemli konumuna vurgu yaprak, Trump'a tavsiyede bulundu.

Haley açıklamasında, "Trump için büyük bir fırsat var. Başkanlığa başladığında yapması gereken ilk şey Erdoğan'ı aramak. Şunu unutmayın ki Ukrayna-Rusya savaşında Erdoğan, Ukrayna'nın tarafında. Eğer Trump, İran'ı zayıflatmak ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa bir son vermek istiyorsa, bunun başlıca yolu Türkiye ve Erdoğan ile iletişime geçmesi gerekir" ifadelerini kullandı

"TÜRKİYE KİLİT BİR ROL OYNUYOR"

Öte yandan Haley sosya medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Türkiye, İran'ı zayıflatma ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sona erdirme konusunda kilit bir rol oynuyor. İşte Trump'ın bunu kendi lehine nasıl kullanabileceği. Şimdi izleyin" dedi.

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