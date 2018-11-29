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ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Clinton: Kaşıkçı öldürülürken konsoloslukta olanların örtbas edilmesinin bir parçası olan bir başkanımız var

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı ve 2016 Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı Hillary Clinton, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, 'Kaşıkçı öldürülürken konsoloslukta olanların örtbas edilmesinin bir parçası olan bir başkanımız (Donald Trump) var.' dedi.

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Clinton, eşi eski ABD Başkanı Bill Clinton ile Kanada'nın Toronto  kentinde yaptıkları konuşmada, ABD Başkanı Trump'a yüklendi.
 
Hillary Clinton, Trump'ın Cemal Kaşıkçı cinayetindeki tavrına  değinerek, "Kaşıkçı öldürülürken konsoloslukta olanların örtbas edilmesinin bir  parçası olan bir başkanımız var." değerlendirmesinde bulundu.
 
ABD Başkanı Trump'ın Kaşıkçı konusunda Suudi Arabistan ile karşı  karşıya gelmekten çekindiğini belirten Clinton, "Bu durum, ABD'nin iş  sözleşmeleriyle ilgili değil, kendi kişisel bağlantıları ile ilgili. Hem Başkan  hem de damadı Jared Kushner'ın aileleri ve şirketlerinin Suudi Arabistan Krallığı  ile ne kadar ticari çıkarı olduğunu bilmiyoruz." diye konuştu.
 
KAŞIKÇI CİNAYETİ VE TRUMP
 
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul  Başkonsolosluğunda Suudi Arabistan'dan gelen bir grup tarafından öldürüldüğünün  ortaya çıkmasının ardından ABD-Suudi Arabistan ilişkileri yeniden mercek altına  alınmıştı.
 
Trump ise bir taraftan Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabileceğini  dile getirirken diğer taraftan ikili ilişkileri bozmak istemediği sinyalini  vermişti. Trump, bu süreçte Suudi Arabistan'a 110 milyar dolarlık silah satışını  ve bu ülkenin ABD'ye yatırımlarını savunmuştu.
 
Trump'ın damadı Kushner ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin  Selman'ın yakınlığı da sık sık eleştiri konusu oluyor.
 
"KAŞIKÇI CİNAYETİNİN TALİMATINI SUUDİ VELİAHT PRENS'İN VERDİĞİNE İNANIYORUM"
 
ABD yönetiminin Senatoya yaptığı Yemen ve Cemal  Kaşıkçı sunumuna katılan ABD'li Senatör Demokrat Jeanne Shaheen, "Kaşıkçı  cinayetinin talimatını Suudi Veliaht Prens'in verdiğine inanıyorum."  değerlendirmesini yaptı. 
 
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı James Mattis  tarafından Senatoda yapılan bilgilendirme toplantısının ardından Amerikan CNN  kanalına konuşan Shaheen, Pompeo ve Mattis'ten duyduklarından tatmin olmadığını  söyledi.
 
Söz konusu oturumun ardından Kaşıkçı cinayeti hakkındaki güncel yorumu  sorulan senatör, "Kaşıkçı cinayetinin talimatını Suudi Veliaht Prens'in verdiğine  inanıyorum." diye konuştu.
 
Shaheen ayrıca, güvendiği bir kaynağın, Kaşıkçı cinayetine ait  olduğunu iddia ettiği bir videoyu internette izlediğini söylediğini, ancak söz  konusu videonun gerçek olup olmadığını bilmediğini kaydetti.
 
RYAN'DAN "AHLAKİ TUTARLILIK VURGUSU"
 
Öte yandan Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Temsilciler Meclisi  Başkanı Paul Ryan, Pompeo-Mattis oturumunun ardından basın mensuplarına  açıklamalarda bulundu.
 
Ryan, "Realpolitik çok önemlidir fakat ahlaki bir tutarlılık ve  faillerin sorumlu tutulması durumunda realpolitik işe yarar." şeklinde konuştu.
 
ABD'nin değerlerini koruyarak Kaşıkçı cinayeti sürecini ele alması  gerektiğine vurgu yapan Ryan, bunu yaparak da Amerikan çıkarlarının  korunabileceğini söyledi.
 
Diğer yandan Cumhuriyetçilerin bir diğer önemli ismi Cumhuriyetçi  Lindsey Graham de söz konusu oturumun ardından bazı değerlendirmeler yaptı.
 
"CIA'DEN BİR ŞEYLER DUYANA KADAR HİÇBİR ŞEY YAPMAYACAĞIM"
 
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in  oturuma katılmamasını sert sözlerle eleştiren Graham, Haspel'in katılmadığı  oturumun "yetersiz" olduğunu kaydederek, "CIA'den (Kaşıkçı cinayetiyle ilgili)  bir şeyler duyana kadar hiçbir şey yapmayacağım." dedi.
 
Senatodaki tüm önemli oturumlarda oy kullanmama yolunu seçebileceğini  aktaran Graham, Kaşıkçı cinayetine ilişkin CIA Direktörü Haspel'in senatörleri  bilgilendirmesi gerektiğini dile getirdi.
 
Pompeo ile Mattis, sabah saatlerinde Yemen ve Kaşıkçı konusunda  Senatoya kapalı oturumda bir brifing vermiş, brifinge CIA Direktörü Haspel'in  katılmaması senatörlerin eleştirilerine neden olmuştu.
 
Oturumun ardından ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Kongredeki brifing  esnasında CIA'in cinayete ilişkin yazdığı tüm raporları okudum ve raporlarda  talimatın Veliaht Prens tarafından verildiğini gösteren direkt bir ifade yok"  açıklamasını yapmıştı. Demokrat Senatör Richard Durbin ise basın mensuplarına,  "Böyle hassas bir konuda ülkenin istihbarat kurumunun başkanıyla görüşmemiz  engellendi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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