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ABD’nin eski Ukrayna Büyükelçisi: Rusya’nın güçlü bir ordusu olmasını istemiyoruz

ABD’nin Ukrayna eski Büyükelçisi John Herbst, Moskova’ya yönelik yaptırımların asıl amacını açıkladı. Herbst, Rusya’nın güçlü bir ordu ve donanmaya sahip olmasını istemediklerini, yaptırımların da bu amaca hizmet ettiğini ifade etti.

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Ukrayna'da yayın yapan Pryamoy televizyonuna konuşan Herbst, Moskova'ya yönelik yaptırımların amacının Rusya'nın güçlü bir ordu ve donanmaya sahip olmasını önlemek olduğunu ifade etti.

'YAPTIRIMLAR BİZİM ÇIKARLARIMIZA HİZMET EDİYOR'

Herbst "Rusya'nın ekonomisinin güçsüz olmasını istiyoruz. Zira güçlü ekonomi, askeri gücü destekler. Saldırgan, güçlü bir ülkenin güçlü bir ordu veya donanması olmasını istemiyoruz. Yaptırımlar bu nedenle bizim çıkarlarımıza hizmet ediyor" dedi.

Herbst, IMF'nin verilerine göre, yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın GSYİH'inde yılda yüzde 1'den fazla düşüş yaşandığına dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker daha önce Avrupa ülkeleri ve Washington'ın Kerç boğazındaki gerginlikten sonra Rusya'ya karşı yeni yaptırımları değerlendirmesi gerektiğini söylemişti.
Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov da ABD'nin Kerç boğazındaki gerginliği Rusya'ya karşı yaptırım baskısını arttırmak için kullandığını ama başarılı olamadığını kaydetmişti.

Ukrayna gemileri kasım ayı sonlarında Kerç boğazını geçmeye çalışmış, sınır ihlali yapan gemiler Rus sınır güvenlik güçleri tarafından alıkonulmuştu.

(Sputnik)

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