İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Şubat 2021 Pazar / 25 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,058
  • EURO
    8,5155
  • ALTIN
    410.95
  • BIST100
    1527.17
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Ajansı çalışanları, BAE adına Katar'a karşı siber casusluk yapmış
Dünya

ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Ajansı çalışanları, BAE adına Katar'a karşı siber casusluk yapmış

ABD eski Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanlarının, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Katar'a karşı internet korsanlığı yaptığı ortaya çıktı.

AA07 Şubat 2021 Pazar 08:36 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 08:38
ABONE OL

New York Times'te yer alan "ABD, hackerlara karşı nasıl kaybetti?" başlıklı haberde, eski ABD NSA çalışanlarının yüksek maaş ve lüks yaşam vaadiyle Abu Dabi yönetimi tarafından 2014'te siber saldırı ve istihbarat faaliyetlerinde bulunmak üzere işe alındığı aktarıldı.

Haberde, CyberPoint gibi aracı ABD şirketleri üzerinden "Amerika'nın Terörle Mücadelesi"nin uzantısı çerçevesinde aşırıcı grupları sözde takip amacıyla yapılan alımlarda, BAE adına özellikle bölge ülkelerine yönelik internet korsanlığı faaliyetlerinde bulunulduğu vurgulandı.

Katar kraliyet ailesinden Uluslararası Futbol Birliği Derneği (FIFA) yöneticilerine kadar BAE'nin hasım olarak gördüğü geniş bir alanda bilgisayar korsancılığı yapıldığı altı çizilen haberde, siber korsanlık faaliyetleri sırasında eski NSA çalışanlarının radarına zaman zaman ABD üst yönetiminden yazışmaların da düştüğüne de işaret edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.