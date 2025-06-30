ABD'nin F-35 çıkışı itiraf ettirdi: Bir sonraki ülke Türkiye olacak

Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ABD büyükelçisi Barrack, F-35 meselesinin uzun zamandır tartışıldığına işaret ederek, tarafların bu konuyu "artık geride bırakmak" istediğini söyledi ve "Dolayısıyla, yıl sonuna kadar bir çözüme kavuşmanın mümkün olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Barrack'ın açıklamaları İsrail ve Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı.

'KONGRE POZİSYONUNU GÖZDEN GEÇİRİYOR'

Yunan Sigma Live haberine "ABD Kongresi F-35 konusundaki pozisyonunu gözden geçiriyor" başlığı attı.

Yine Yunan Para Politika, Büyükelçi Barrack'ın sözlerine yer vererek, "Yıl sonuna kadar olası bir anlaşma sağlanabilir" başlığı attı. Haberde, "ABD ile Türkiye, yıl sonuna kadar F-35 programı konusunda bir anlaşmaya varmaya çok yakın. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi bugün bu açıklamayı yaparken, Kongre'nin de tutumunu yeniden değerlendirmekte olduğunu belirtti" ifadelerine yer verildi.

'TÜRKİYE F-35'LERİ ALMAYA İLERLİYOR'

İsrailli hmnews.il "Türkiye'nin sonunda F-35'leri almaya ilerlediğini" yazdı.

'ELÇİ İYİMSER, BİR SONRAKİ ÜLKE TÜRKİYE'

İsrailli Maariv haberine, "ABD Büyükelçisi iyimser, F-35 savaş uçaklarını alacak bir sonraki ülke Türkiye olabilir" başlığını attı.

ABD'Lİ ELÇİDEN F-35 VE CAATSA AÇIKLAMASI

Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) ve F-35 meselesinde ikili ilişkilere yapıcı katkıları olacak bir süreç işliyor mu?" sorusuna, "Evet, kesinlikle evet." cevabını verdi.

F-16 ve F-35'lerin NATO müttefiki Türkiye'nin olmazsa olmaz unsurları olduğunu söyleyen Barrack, F-35 parçalarının çoğunun Türkiye'de üretildiğini hatırlattı.

Türkiye'nin F-16'lar ve modernizasyonu için ödeme yaptığını kaydeden Barrack, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının uygulandığı döneme dair anekdotlar paylaştı.

Büyükelçi, F-35 meselesinin uzun zamandır tartışıldığına işaret ederek, tarafların bu konuyu "artık geride bırakmak" istediğini söyledi.

"ABD Kongresi meseleye yeniden bakmaya hazır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 'yeni bir başlangıç' yapılması gerektiğini söylüyor." diyen Barrack, "(F-35 ve CAATSA yaptırımları) Bana göre Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan; Bakan Rubio ile Dışişleri Bakanı Fidan'a, bunu 'bitirin, bir yolunu bulun.' diyecek. Kongre mantıklı bir sonucu destekleyecek. Dolayısıyla, yıl sonuna kadar bir çözüme kavuşma imkanına sahip olduğumuza inanıyorum." dedi.

Barrack, F-35 ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin, şu ifadeleri kullandı: Önümüzdeki birkaç ay içinde iki liderimiz ve iki dışişleri bakanımız arasında bir yeni bir buluşmayı, ikili gündemin, beş yıldır tartışılan tüm bu konuların yenilendiğini göreceksiniz. F-35, F-16, S-400'ler, yaptırımlar, gümrük vergileri gibi şeyler bizim misyonumuzun ikincil unsurları. Sanırım ilk kez, ABD ve Türkiye'nin sadece savunma ortakları olmak yerine, 'atağa geçen ortaklar olalım' diyen bir taahhüdü var.

Büyükelçi, F-35 meselesine ilişkin, "Dolayısıyla, yıl sonuna kadar bir çözüme kavuşmanın mümkün olduğuna inanıyorum." dedi.

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