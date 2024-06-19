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Dünya

ABD'nin Gazze'de fiyaskoyla sonuçlanan yüzer iskele operasyonunu bitirebileceği iddia edildi

The New York Times Gazetesi (NYT), ABD'nin Gazze Şeridi kıyısında insani yardımlar için başlattığı ve 'fiyaskoyla' sonuçlanan yüzer iskele operasyonunu bitirebileceğini iddia etti.

AA19 Haziran 2024 Çarşamba 13:47 - Güncelleme:
ABD'nin Gazze'de fiyaskoyla sonuçlanan yüzer iskele operasyonunu bitirebileceği iddia edildi
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NYT'de çıkan habere göre, yardım kuruluşları, ABD ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için inşa ettiği 230 milyon dolarlık yüzer iskelenin işlevini yerine getirmede büyük ölçüde başarısız olduğunu ve muhtemelen bu yolla gerçekleştirilen operasyonların beklenenden haftalar önce sona ereceğini belirtti.

Güvenlik endişeleri nedeniyle inşası bir süre durdurulan ve yapımından bu yana dalgalar nedeniyle hasar görüp onarılan iskele, sadece yaklaşık 10 gün hizmet verebildi.

Yüzer iskele projesinin gündeme geldiği dönemde Gazze Şeridi'nin kıtlığın eşiğinde olduğu belirtilirken, İsrail son haftalarda insani yardımlara izin verse de yardım kuruluşları, bölgenin hala "kıtlık riskiyle karşı karşıya" olduğu uyarısı yapıyor.

ABD'li askeri yetkililer, Biden yönetiminin başlangıçta eylül ayına kadar faaliyette kalacağını öngörmesine karşın son günlerde yardım kuruluşlarına, yüzer iskelenin gelecek ay sökülebileceğini aktarıyor.

Yüzer iskelenin beklenenden önce kaldırılmasının İsrail'e, insani yardımlar için daha çok kara yolu açması yönünde baskı unsuru olmasını umduklarını ifade eden ABD'li askeri yetkililer, projenin Gazze'ye insani yardım sağlanması yönündeki acil ihtiyaca da dikkati çektiğini iddia ediyor.

Öte yandan, projenin zorlukları Biden yönetiminin üst düzey yetkililerini de hayal kırıklığına uğrattı.

- GAZZE'DEKİ YÜZER İSKELE

ABD'nin insani yardımları denizden ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline iki aydan fazla bir sürede kurduğu ve 17 Mayıs'ta faaliyete geçen yüzer iskelenin birkaç hafta içinde kötü hava şartları nedeniyle parçalanarak işlevsiz kalması "fiyasko" eleştirilerine neden olmuştu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 7 Haziran'da fırtına nedeniyle parçalara ayrılarak işlevsiz hale gelen yüzer iskelenin tamirinin bitirilip tekrar yerine konulduğunu açıklamıştı.

Pentagon, ayrıca, ilk olarak 320 milyon dolar harcandığı açıklanan Gazze'deki yüzer iskelenin toplam maliyetinin, tamiri dahil yaklaşık 230 milyon dolar olarak yeniden belirlendiğini duyurmuştu.

  • yüzen iskele
  • Gazze

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