ABD'nin Gazze'de liman kurmasının arkasındaki sinsi planı ifşa oldu!

ABD, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Tel Aviv yönetimine sınırsız yardımda bulundu, hatta bu sebeple savaşın taraflarından biri olmakla suçlandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta, Kongre ortak oturumunda yaptığı konuşmada, Amerikan ordusuna, Gazze sahiline geçici bir liman kurulması yönünde talimat verdiğini açıkladı.

Biden, geçici liman ile Gazze'ye deniz yoluyla daha yüksek miktarda insani yardımın gireceğini ancak Amerikan askerlerinin Gazze'ye ayak basmayacağını belirtti.

Biden'ın açıkladığı bu planın "insani" yönü görünse de Ürdünlü askeri uzman Hişam Hıreysat, bunun başka hedefleri olduğu görüşünde.

Hıreysat, söz konusu geçici limanın teknik özellikleri ve planın ardındaki hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

- GEÇİCİ LİMANIN ÖZELLİKLERİ



Askeri uzman, 35 milyon dolara mal olacak (ABD tarafından ödenecek) geçici limanın, gelecek tüm yardım gemilerinin girişine olanak tanıyacak şekilde en az 17 metrelik bir drafta sahip olacağını belirtti.

Hıreysat, 6 kilometrekarelik bir alana kurulacak limanda, 2,3 milyon Filistinlinin tedavisi için yüzer hastanelerin yanı sıra yüzer barınma merkezlerinin bulunacağını kaydetti.

Ürdünlü Uzman, Gazze sahiline liman kurma fikrinin yeni olmayıp 10 yıl önce ortaya atıldığını ancak dönemin İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ile yine dönemin İletişim Bakanı Yisrael Katz'ın bu fikri akamete uğrattığını söyledi.

Katz'ın, fikri daha sonra yeniden gündeme getirdiğini ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden "onay aldığını" ifade eden Hıreysat, Kıbrıs'ta ABD tarafından ücreti ödenecek bir liman tahsis edileceğini dile getirdi.

Hıreysat, insani yardım taşıyan gemilerin öncelikle söz konusu limana geleceğini, ardından "denetimden geçmek" üzere İsrail'in Aşdod Limanı'na, oradan da İsrail deniz kuvvetlerinin kontrolünde Han Yunus kenti açıklarında kurulacak limana gönderileceğini kaydetti.

Ürdünlü uzman Hıreysat, gemilerin Kıbrıs'tan Aşdod'a İsrail uyduları ve deniz kuvvetlerinin denetiminde seyredeceğini ve hiçbir koşulda duraklama yapmalarına izin verilmeyeceğini aktardı.

- PLANIN GİZLİ HEDEFLERİ



"Gazze'de liman kurma planı görünüşte insani yardım, özünde ise Avrupa'ya gönüllü tehcir amacı taşıyor." diyen Hıreysat, "Bu askeri liman, İsrail'in onayını alacak çünkü Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazzelilerin Avrupa'ya gönüllü olarak göç etmesi için savaşın başından beri bu liman işini gündeme getirmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Biden'ın, İsrail'in Refah'a karadan girmesi ve Gazze'deki insani dramın sona ermemesi durumunda bunun, ABD seçimleri üzerinde oluşturacağı etkiden büyük endişe duyduğunu kaydeden Hıreysat, "Bu nedenle, liman inşaatını hızlandıracaktır. ABD'li mühendisler de Gazze'ye gitmek için hazırlıklara başladı." dedi.

Gazze'de ABD güçlerinin konuşlanmayacağını ancak yardımların ulaştırılması işinin uluslararası ajanslar aracılığıyla yapılacağını belirten Hıreysat, liman planının ardındaki hedeflerle ilgili şunları söyledi:

"İsrail, iki sebepten ötürü bu limana onay verecektir: Birincisi esir takası anlaşmasının kabul edilmesi ve Washington'u kızdırmadan Refah'a karadan saldırılması. Şüphesiz ki bu liman kurulursa Refah Sınır Kapısı hizmet dışı kalacaktır. Zaten İsrail, bu sınır kapısına güvenmiyor ve bunu Hamas'a silah sevkiyatının yapıldığı başlıca nokta olarak görüyor."