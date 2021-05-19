19 Mayıs 2021 Çarşamba 10:24 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 10:27

ABD merkezli Newsweek dergisi, Pentagon'un son 10 yılda yaklaşık 60 bin kişilik büyük bir gizli ordu kurduğunu açıkladı. Bu sayının CIA'nin 'yer altı' görevli personel sayısından 10 kat daha fazla olduğunu belirtti.

Newsweek'e göre 'gizli' askerler ülke içinde ve yurt dışında faaliyet göstererek verilen görevleri askeri üniformayla veya sivil kılığına girerek yerine getiriyor.

Pentagon'un bu programında yer alan yaklaşık 130 özel şirket, her yıl en az 900 milyon dolar harcıyor.

Bu şirketler, sahte isimler altında çalışan kişiler için sahte belgeler oluşturuyor, faturalarını ve vergilerini karşılıyor.

Ortadoğu ve Afrika'nın en ücra köşelerinde bile dinleme ve gözetim için özel cihaz ve ekipman ürettiliyor.

TRT Haber'in derlediği habere göre, gizli ordunun yarıdan fazlasını ABD Ordusu Özel Harekât Kuvvetleri'nin oluşturuyor.

Temel görevleri ise, savaş bölgelerinde ve hasım ülkelerde "terörist takibi" yapmak.

Bu ordunun en yeni ve en hızlı büyüyen grubu, sahte isimler altında çalışan ve internette bilgi toplayan siber savaşçılar.

Bu savaşçıların ayrıca sosyal medyada etki kampanyalarına katılıyor. Yani ABD'nin gizli ordusu, sosyal medyayı manipüle etmek için büyük bir çaba harcıyor.

Newsweek haberinde, ABD'yi Rus ve Çinli casusları kınadığı şeyi yapmakla suçluyor.

Newsweek'in bu gizli ordu hakkındaki özel raporu, 600'den fazla özgeçmişin, bin iş ilanının, düzinelerce Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası talebinin ve katılımcılar ile yapılan görüşmelerin incelenmesini içeren iki yıllık bir araştırmanın sonucu.