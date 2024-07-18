ABD'nin ham petrol stoklarında düşüş

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 900 bin varil azalarak 440 milyon 200 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 700 bin varil artışla 373 milyon 700 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 3 milyon 300 bin varil artışla 233 milyon varil seviyesine yükseldi.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI



ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 277 bin varil artarak 7 milyon 37 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 35 bin varil azalarak 3 milyon 964 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 6-12 Temmuz haftasında 38 bin varil artarak 13 milyon 722 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Temmuz 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 250 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 770 bin varil olması bekleniyor.