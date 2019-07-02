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ABD'nin Hartum Büyükelçiliğinden askeri yönetime kınama

ABD'nin Hartum Büyükelçiliği, çeşitli kentlerdeki gösterilere karşı yönetimin gerçek mermilerle karşılık vermesini kınadı.

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ABD'nin Hartum Büyükelçiliği, resmi Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, barışçıl göstericilere karşı gerçek mermi kullanılmasının kınamayı hak ettiğini, askeri makamların bunun hesabını vermesi gerektiğini duyurdu.

Açıklamada, pazar günü ülke çapında düzenlenen barışçıl gösterilerde, sivillerin yönettiği geçici bir hükümetin talep edildiğine dikkat çekildi.

ABD Büyükelçiliği, geniş halk kitlelerinin kabulüne mazhar olan sivillerin yönetiminde, geçici bir hükümetin kurulması için derhal bir anlaşmaya varılması çağrısı yaptı.

Muhalifleri çatısı altında toplayan Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) dün, ülkede milyonluk gösteriler düzenlenmesi, 13 ve 14 Temmuz'da "kapsamlı sivil itaatsizlik" çağrısında bulundu.

ÖDBG, Sudan'da 10 kişinin hayatını kaybettiği, yüzün üzerinde göstericinin yaralandığı pazar günkü askeri yönetim karşıtı gösterilerin ardından yeni eylemlere hazırlandığını açıkladı.

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