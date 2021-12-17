ABD'nin her yıl hazırladığı raporda Türkiye ayrıntısı

NTV 17 Aralık 2021 Cuma 07:38 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 07:38

Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl hazırlanan ve ülkelere göre terör faaliyetlerinin değerlendirildiği rapor yayınlandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın raporunda önceki yıllarda olduğu gibi yine DAEŞ'le mücadele konusu öne çıktı.

DAEŞ'in özellikle Afrika kıtasındaki yayılımına dikkat çekildi. Bu durumun terörü ve buna bağlı ölümleri artırdığı belirtildi.

Rapora göre, 2020 yılında terör saldırısı kaynaklı ölümler bir önceki yıla oranla yüzde 10'dan fazla arttı.

NTV'de yer alan habere göre, Raporun Türkiye bölümünde ise PKK, DAEŞ ve FETÖ terör örgütlerine yer verildi.

Türkiye'nin uluslararası terörle mücadele platformlarına aktif katkı sağladığı hatırlatıldı.

PKK'nin ülkede polis ve orduya yönelik saldırılar planladığı ve Avrupa genelinde mali kaynak topladığına dikkat çekildi.

Türkiye'nin etkisiz hale getirdiği PKK'lılara ve verdiği şehitlere ilişkin istatistikler paylaşıldı.

Raporda Fetullahçı Terör Örgütü'ne de değinildi.

Türkiye'nin FETÖ'yü "terör örgütü" olarak tanımladığı ve bu kapsamda yoğun tutuklamalar gerçekleştirdiği belirtildi.