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Dünya

ABD'nin Husilere yaptırımı Yemen tarafından memnuniyetle karşılandı

Yemen hükümeti, ABD'nin İran destekli Husilerin kontrolündeki güvenlik ve istihbarat kurumlarına bağlı 5 kişiyi yaptırım listesine almasını memnuniyetle karşıladı.

AA11 Aralık 2020 Cuma 16:27 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 16:27
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Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin yaptırım kararından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu adım, sivil kurbanların Husilerin işlediği suçlara karşı elde ettiği bir zaferdir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, hükümetin, "sivillere karşı suç işlemeye ve ağır ihlallerde bulunmaya devam eden Husileri caydırmak için uluslararası toplumdan benzer adımların atılmasını arzuladığı" dile getirildi.

ABD Hazine Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisinin (OFAC), insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Yemen'de Husilerin kontrolündeki güvenlik ve istihbarat kurumlarına bağlı 5 kişiyi yaptırım listesine aldığı duyurulmuştu.

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