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Dünya

ABD'nin İHA'sı, Rus uçağının ''jet wash'' etkisiyle düşmüş olabilir

Güvenlik uzmanları, Rus savaş uçağının ABD Hava Kuvvetleri'ne ait silahlı gözlem ve keşif insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü anlara ilişkin olduğu iddia edilen görüntülerin, havacılıkta 'jet wash' olarak tanımlanan yöntemi işaret ettiğini bildirdi. ABD, Rus Su-27 savaş uçağı tarafından MQ-9'un üzerine yakıt boşaltıldığı anların görüntülerini paylaştı.

AA16 Mart 2023 Perşembe 13:49 - Güncelleme:
ABD'nin İHA'sı, Rus uçağının ''jet wash'' etkisiyle düşmüş olabilir
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rus savaş uçağının ABD Hava Kuvvetleri'ne ait gözlem ve keşif insansız hava aracını tehlikeli şekilde taciz ettiğini iddia ederek, bu anlara ilişkin görüntü yayımladı.

Söz konusu görüntülerle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan güvenlik ve havacılık uzmanları, uçakların arıza veya acil durumlarda daha kısa sürede iniş yapabilmek için yakıt boşaltma uygulamasına gidebileceğini aktardı.

Burada yapılan yakıt boşaltmayı, "düşmanca" ve "karşı tarafı aşağılamaya yönelik" bir hareket olarak nitelendiren uzmanlar, Rus uçak pilotunun, İHA'yı geçmesinin hemen ardından gazı sonuna kadar açıp "jet wash" etkisi yaratmış olabileceğini belirtti.

Uzmanlar, havacılıkta jet motorunun gerisinde ateşlemeyle oluşan hava akımını ifade eden "jet wash" yönteminin İHA gibi hafif hava araçlarını düşürmek için kullanılabileceğine işaret etti.

Güvenlik uzmanları ayrıca Rus uçağının İHA'ya yönelik ilk dalış hareketinin de bir hava akımı oluşturduğu ve insansız hava aracının dengesi ve uçuş güvenliğini etkilediğini kaydetti.

- OLAY

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) 14 Mart'taki açıklamasında 2 Rus Su-27 uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 İnsansız Hava Aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.

Açıklamada, "Sabah saat 7.30 sularında Rus Su-27'lerinden biri MQ-9'ın pervanesine çarptı. ABD Kuvvetleri MQ-9'u Karadeniz'de uluslararası sulara düşürmek zorunda kaldı. Çarpışmadan önce Su-27 uçağı düşüncesizce, çevreye zarar vererek, gayri profesyonel bir şekilde MQ-9'un üzerine yakıt püskürttü ve önünde uçtu. Bu olay güvensiz ve gayri profesyonelliğin yanı sıra beceriksizliğin göstergesidir." denildi.

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