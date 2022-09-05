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Dünya

ABD'nin iki ayrı eyaletindeki silahlı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Virginia ve Florida eyaletlerinde yaşanan iki ayrı silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

AA5 Eylül 2022 Pazartesi 00:19 - Güncelleme:
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Virginia'da bulunan Norfolk Eyalet Üniversitesi, sosyal medya hesabından, bir evde yaşanan silahlı saldırıda Hemşirelik bölümünde okuyan 19 yaşındaki bir kız öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Daha sonra Norfolk polisi, söz konusu saldırıda ölenlerin sayısının 2'ye çıktığını, içlerinde üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 5 kişinin yaralandığını, saldırının sebebiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, Flroida'nın Platka bölgesinde dün bir eğlence merkezinde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Platka polisi, silahlı saldırıda vurulan 4 kişiden ikisinin hayatını kaybettiğini belirtirken beşinci kişinin ise sert bir cisimle darp edildiğini ifade etti.

Mağdurların ismi açıklanmazken, yaralıların helikopterle en yakın bölgedeki travma merkezine kaldırıldığı ve ikisinin durumunun kritik olduğu kaydedildi.

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