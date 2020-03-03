İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0999
  • EURO
    6,8218
  • ALTIN
    317.049
  • BIST100
    111207
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'nin ilk Türk Emniyet Müdürü'ne ölüm tehdidinde bulunan kişi tutuklandı
Dünya

ABD'nin ilk Türk Emniyet Müdürü'ne ölüm tehdidinde bulunan kişi tutuklandı

ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı New Jersey'deki Paterson şehrine atanan ilk Türk kökenli Emniyet Müdürü'ne ölüm tehdidi mesajları atan bir kişi tutuklandı.

AA03 Mart 2020 Salı 23:29 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 23:29

Passaic County Savcısı Camelia Valdes, 28 yaşındaki Stefan Keco’nun Paterson Emniyet Müdürü İbrahim Mike Baycora’ya Müslüman olduğu için tehdit içerikli mesajlar atması nedeniyle tutuklandığını açıkladı.

Valdes, Keco’nun üçüncü dereceden terör tehdidi ve ikinci dereceden önyargıyla korkutma suçlamalarıyla çarşamba günü ilk duruşmaya çıkarılmak üzere Passaic İlçe Hapishanesinde tutulduğunu kaydetti.

"POLİS ŞEFİNİN HAYATININ TEHDİT EDİLMESİ EN SON İHTİYAÇ DUYACAĞI ŞEY"

Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh de Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Polis şefimizin zaten çok yoğun bir işi var ve hayatının tehdit edilmesi, en son ihtiyaç duyacağı şey.” ifadesini kullandı.

32 yıldır Paterson Polis Teşkilatında görev yapan İbrahim Mike Baycora, şubat başında Paterson Belediyesinde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim’e el basarak yemin etmiş, "Amerika’da ilk Türk ve Müslüman Emniyet Müdürü" olarak resmen görevine başlamıştı.

Eskişehir'de doğan ve küçük yaşta geldiği Amerika’da büyüyen Baycora, yaklaşık 150 bin nüfuslu Paterson şehrinin güvenlik ve asayişinden sorumlu bulunuyor.

Sürü İHA'lar yakında göreve hazır

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'
'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'

'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'

Batı'yı şaşkına çeviren ayrıntı! Türkiye dünyada ilk kez kullandı
Batı'yı şaşkına çeviren ayrıntı! Türkiye dünyada ilk kez kullandı

Batı'yı şaşkına çeviren ayrıntı! Türkiye dünyada ilk kez kullandı

Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme
Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme

Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme

Esed rejimi pilotlarında Türkiye korkusu: Haberi aldı, anında üssüne döndü
Esed rejimi pilotlarında Türkiye korkusu: Haberi aldı, anında üssüne döndü

Esed rejimi pilotlarında Türkiye korkusu: Haberi aldı, anında üssüne döndü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.